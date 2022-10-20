20 октября 2022

ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ВСУ выпустили 12 ракет по Антоновскому мосту в Херсоне Фото:

Украинские боевики выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту, выпустив 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, сообщают экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.

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Украинские боевики выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщают экстренные службы региона. Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту, выпустив 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, сообщают экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщает РИА «Новости». Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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