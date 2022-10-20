ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

21 октября 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

ВСУ выпустили 12 ракет по Антоновскому мосту в Херсоне Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Украинские боевики выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщают экстренные службы региона. Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту, выпустив 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, сообщают экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщает РИА «Новости». Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.

Украинские боевики выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Об этом сообщают экстренные службы региона. Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Антоновскому мосту, выпустив 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, сообщают экстренные службы. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщает РИА «Новости». Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Антоновский мост. Так, в начале октября шесть ударов были нанесены из американской системы залпового огня HIMARS. Президент РФ Владимир Путин ранее пообещал продолжить бить по украинским территориям, если ВСУ будут продолжать наносить удары по российской инфраструктуре. Он заявил о жестких действиях России в случае продолжения терактов.