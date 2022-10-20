20 октября 2022
19 октября 2022

Максима Фадеева наградили юбилейной медалью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, государственная награда, награждение
Макс Фадеев поздравил жителей Республики Ингушетия с 30-летием со дня образования Фото:

Продюсера, уроженца Кургана Максима Фадеева наградили юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия». Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сердечно благодарю главу Республики Ингушетия Калиматова Махмуда-Али Макшариповича и Министра спорта Ингушетии Дошхоклоева Али Иссаевича за эту высокую государственную награду и оценку моего труда», — поблагодарил Фадеев. Также продюсер поздравил народ Ингушетии с 30-летием со дня образования Республики.

Ранее Максим Фадеев рассказал, что не любил делать уроки в школе. При этом он редко получал двойки и был примерным учеником.

Максима Фадеева наградили юбилейной медалью

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Продюсера, уроженца Кургана Максима Фадеева наградили юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия». Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сердечно благодарю главу Республики Ингушетия Калиматова Махмуда-Али Макшариповича и Министра спорта Ингушетии Дошхоклоева Али Иссаевича за эту высокую государственную награду и оценку моего труда», — поблагодарил Фадеев. Также продюсер поздравил народ Ингушетии с 30-летием со дня образования Республики. Ранее Максим Фадеев рассказал, что не любил делать уроки в школе. При этом он редко получал двойки и был примерным учеником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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