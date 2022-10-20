Макс Фадеев поздравил жителей Республики Ингушетия с 30-летием со дня образования
Продюсера, уроженца Кургана Максима Фадеева наградили юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия». Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Сердечно благодарю главу Республики Ингушетия Калиматова Махмуда-Али Макшариповича и Министра спорта Ингушетии Дошхоклоева Али Иссаевича за эту высокую государственную награду и оценку моего труда», — поблагодарил Фадеев. Также продюсер поздравил народ Ингушетии с 30-летием со дня образования Республики.
Ранее Максим Фадеев рассказал, что не любил делать уроки в школе. При этом он редко получал двойки и был примерным учеником.
Максима Фадеева наградили юбилейной медалью
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