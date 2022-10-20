Зеленский ввел санкции против трех украинских певиц и телеведущей

Зеленский ввел санкции против Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко

21 октября 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Под санкции Киева попали родившиеся на Украине певицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Подчеркивается, что санкции наложены на пятилетний срок и включают в себя 15 пунктов ограничений. Так, например, у перечисленных лиц будут заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения. Кроме того, им будет запрещено проводить торговые операции и выводить капитал из Украины. Также женщинам будет запрещено участвовать в приватизации и аренде и приобретать земельные участки. Ранее Украина ввела санкции против владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина, председателя правления «Новатэк» Леонида Михельсона, владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко и нескольких российских миллиардеров. Кроме того, Зеленский заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет.

Украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Подчеркивается, что санкции наложены на пятилетний срок и включают в себя 15 пунктов ограничений. Так, например, у перечисленных лиц будут заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения. Кроме того, им будет запрещено проводить торговые операции и выводить капитал из Украины. Также женщинам будет запрещено участвовать в приватизации и аренде и приобретать земельные участки. Ранее Украина ввела санкции против владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина, председателя правления «Новатэк» Леонида Михельсона, владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко и нескольких российских миллиардеров. Кроме того, Зеленский заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет.