Зеленский ввел санкции против трех украинских певиц и телеведущей

Украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Подчеркивается, что санкции наложены на пятилетний срок и включают в себя 15 пунктов ограничений. Так, например, у перечисленных лиц будут заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения. Кроме того, им будет запрещено проводить торговые операции и выводить капитал из Украины. Также женщинам будет запрещено участвовать в приватизации и аренде и приобретать земельные участки.
Ранее Украина ввела санкции против владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина, председателя правления «Новатэк» Леонида Михельсона, владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко и нескольких российских миллиардеров. Кроме того, Зеленский заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет.
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Украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Подчеркивается, что санкции наложены на пятилетний срок и включают в себя 15 пунктов ограничений. Так, например, у перечисленных лиц будут заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения. Кроме того, им будет запрещено проводить торговые операции и выводить капитал из Украины. Также женщинам будет запрещено участвовать в приватизации и аренде и приобретать земельные участки. Ранее Украина ввела санкции против владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина, председателя правления «Новатэк» Леонида Михельсона, владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко и нескольких российских миллиардеров. Кроме того, Зеленский заблокировал активы бывшего украинского лидера Виктора Януковича на десять лет.