20 октября 2022

Премьер Италии Драги обозначил победу Путина над Европой

Премьер Италии Драги: раскол Евросоюза станет триумфом Путина
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин «победит» Европу, если в ЕС произойдет раскол, считает Марио Драги Фото:

Президент России Владимир Путин одержит победу над Европой, если в Евросоюзе произойдет раскол. Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги на саммите ЕС.

«Создание раскола между странами ЕС является частью стратегии Путина, и если ЕС не проявит единства, то он победит», — заявил Марио Драги, чьи слова передают два анонимных источника агентства Bloomberg. Он также считает, что негативно на единстве Евросоюза складывается рецессия экономики Евросоюза, которая усугубляется фрагментацией рынка.

Экономический обозреватель The Washington Post в Белом доме Джефф Стейн рассказал о том, что между США и Европой произошел раскол из-за помощи Украине. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что победа правой партии на выборах в Италии ослабит европейскую интеграцию страны и сделает Путина счастливейшим человеком. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран.

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Президент России Владимир Путин одержит победу над Европой, если в Евросоюзе произойдет раскол. Такое заявление сделал премьер-министр Италии Марио Драги на саммите ЕС. «Создание раскола между странами ЕС является частью стратегии Путина, и если ЕС не проявит единства, то он победит», — заявил Марио Драги, чьи слова передают два анонимных источника агентства Bloomberg. Он также считает, что негативно на единстве Евросоюза складывается рецессия экономики Евросоюза, которая усугубляется фрагментацией рынка. Экономический обозреватель The Washington Post в Белом доме Джефф Стейн рассказал о том, что между США и Европой произошел раскол из-за помощи Украине. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что победа правой партии на выборах в Италии ослабит европейскую интеграцию страны и сделает Путина счастливейшим человеком. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Европейские страны в связи с этим ввели санкции в отношении РФ, которые главным образом повлияли на экономики их стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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