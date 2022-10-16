В Эстонии заступились за Путина и назвали истинных виновников энергокризиса в Европе

Экс-глава Минфина Эстонии Хельме: Путин не виноват в начале энергокризиса в Европе

17 октября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

В начале энергетического кризиса в Европе виноват не Владимир Путин, а Урсула фон дер Ляйен, считает Мартин Хельме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В начале энергетического кризиса в Европе виновата председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а не президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал бывший министр финансов Эстонии, председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме в ходе митинга в Таллине. «Реформисты также врут о том, что в высоких ценах на электричество виноват Путин и кремлевские агенты, но каким образом? На мой взгляд, в этом виноваты [премьер-министр Эстонии Кая] Каллас и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая недавно побывала в Эстонии и предложила нам огромные деньги, чтобы мы перестали использовать запасы своих земель и быть независимыми в энергетике. Я что-то не видел Путина на этом собрании», — цитирует Мартина Хельме интернет-издание Delfi. Политик также заявил, что власти Эстонии бесконечно врут гражданам и не скрывают свое стремление сделать эстонцев нищими. «Сидите в темноте, меньше топите, меньше пользуйтесь личным транспортом, ешьте меньше мяса, а по факту — меньше ешьте в целом. <…> Мы здесь в стране для того, чтобы нас обдирали», — заключил он. Ранее сообщалось, что британцы пересмотрели свое отношение к Путину и обвинили президента США Джо Байдена в энергетических проблемах Запада. Австрийский депутат Хуберт Фукс также отметил, что энергокризис возник в результате введения антироссийских санкций. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.

В начале энергетического кризиса в Европе виновата председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а не президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал бывший министр финансов Эстонии, председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме в ходе митинга в Таллине. «Реформисты также врут о том, что в высоких ценах на электричество виноват Путин и кремлевские агенты, но каким образом? На мой взгляд, в этом виноваты [премьер-министр Эстонии Кая] Каллас и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая недавно побывала в Эстонии и предложила нам огромные деньги, чтобы мы перестали использовать запасы своих земель и быть независимыми в энергетике. Я что-то не видел Путина на этом собрании», — цитирует Мартина Хельме интернет-издание Delfi. Политик также заявил, что власти Эстонии бесконечно врут гражданам и не скрывают свое стремление сделать эстонцев нищими. «Сидите в темноте, меньше топите, меньше пользуйтесь личным транспортом, ешьте меньше мяса, а по факту — меньше ешьте в целом. <…> Мы здесь в стране для того, чтобы нас обдирали», — заключил он. Ранее сообщалось, что британцы пересмотрели свое отношение к Путину и обвинили президента США Джо Байдена в энергетических проблемах Запада. Австрийский депутат Хуберт Фукс также отметил, что энергокризис возник в результате введения антироссийских санкций. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.