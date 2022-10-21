Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена

21 октября 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

По мнению индонезийского посла, встреча Путина и Байдена может помочь продвижению обсуждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Индонезия заявила о готовности организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если Путин решит лично участвовать в саммите G20. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес в интервью РИА Новости. «Индонезия была бы очень рада сделать это», — цитирует индонезийского посла РИА Новости. Он также отметил, что ранее во время конфликта в Камбодже Джакарта организовывала неофициальные встречи глав Вьетнама и Камбоджи. По мнению Тавареса, это дало толчок развитию их отношений. «Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение [Путина и Байдена] друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — заключил посол. Ранее Путин заявил о том, что Россия примет участие в саммите G20 в Индонезии. Президент Индонезии лично пригласил его посетить саммит во время своего визита в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал об отсутствии инициатив представителей России и США на проведение переговоров глав двух стран. А Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом, передает RT.

Индонезия заявила о готовности организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, если Путин решит лично участвовать в саммите G20. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес в интервью РИА Новости. «Индонезия была бы очень рада сделать это», — цитирует индонезийского посла РИА Новости. Он также отметил, что ранее во время конфликта в Камбодже Джакарта организовывала неофициальные встречи глав Вьетнама и Камбоджи. По мнению Тавареса, это дало толчок развитию их отношений. «Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение [Путина и Байдена] друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — заключил посол. Ранее Путин заявил о том, что Россия примет участие в саммите G20 в Индонезии. Президент Индонезии лично пригласил его посетить саммит во время своего визита в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал об отсутствии инициатив представителей России и США на проведение переговоров глав двух стран. А Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом, передает RT.