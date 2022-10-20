Депутат Госдумы предложил призывать в армию женщин 20 октября 2022 в 18:56 Размер текста - 17 + Предполагается пойти по пути Израиля и начать призывать женщин в армию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России по израильскому примеру предложили призывать женщин в армию. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Алексей Чепа. «Предлагаю, как и в Израиле начать призывать женщин в армию», — заявил Чепа. Также депутат выступил в поддержку предложения об увеличении срока службы в армии. По его мнению, за один год срочников не успевают обучить на 100% процентов. Чепа, среди прочего, призвал переходить на контрактную службу, но делать это постепенно и плавно. Ранее в Минобороны РФ заявили, что в рамках частичной мобилизации женщины призываться не будут. Такое правило касается абсолютно всех категорий женщин. В России по израильскому примеру предложили призывать женщин в армию. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Алексей Чепа. «Предлагаю, как и в Израиле начать призывать женщин в армию», — заявил Чепа. Также депутат выступил в поддержку предложения об увеличении срока службы в армии. По его мнению, за один год срочников не успевают обучить на 100% процентов. Чепа, среди прочего, призвал переходить на контрактную службу, но делать это постепенно и плавно. Ранее в Минобороны РФ заявили, что в рамках частичной мобилизации женщины призываться не будут. Такое правило касается абсолютно всех категорий женщин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям