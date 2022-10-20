Инженер озвучил детали строительства Северного широтного хода ЯНАО

Северный широтный ход будет модернизирован и улучшен Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В октябре «Газпром» приступил к реализации проекта реконструкции и строительства части Северного широтного хода на Ямале. Главный инженер Свердловской железной дороги Алексей Пидяшов прокомментировал предстоящие работы.

«Проект подразумевает как строительство новых участков железнодорожного маршрута, так и реконструкцию, усиление, достройку уже существующих. На полигоне Свердловской магистрали планируется реконструкция участка Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево протяженностью почти 200 километров. На проектирование СШХ в 2022 году выделено 0,5 млрд рублей», — приводит слова главного инженера транспортный портал «Гудок».

Действующий участок Пангоды (ЯНАО) — Новый Уренгой (ЯНАО) — Коротчаево (ЯНАО) планируется оборудовать новыми разъездами, современными средствами автоматики и связи, модернизации также подвергнутся мосты и объекты энергетики. Полная реализация проекта Северного широтного хода обеспечит пропускную способность участка до объема 23,9 млн. тонн в год, позволит сократить протяженность маршрута на тысячу километров.

Ранее URA.RU сообщало о начале реконструкции железнодорожного участка ЯНАО «Надым — Пангоды». Основные работы будет проводить «Газпром».