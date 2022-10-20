В ЯНАО компания год не может продать крупное нефтегазовое месторождение. Фото

Цена за месторождение составляет более четырех миллиардов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупное нефтегазовое месторождение недалеко от Надыма (ЯНАО), которое не могут продать с 2021 года, снова выставили на продажу. Как сообщается на Авито, стоимость участка составляет 4,5 млрд рублей.

«Предлагаем к продаже нефтегазовое месторождение расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе в 40 км от города Надым. Продается лицензионный участок с правом на приобретение 100% доли в открытом нефтяном месторождении, готовом к обустройству, со значительными дальнейшими перспективами развития проекта. На Госбаланс поставлен объем 315 млн. м³ газа и 5 млн. тонн легкой нефти по категории С1 и С2. Доказано присутствие высококачественной нефти, которая отличается низким содержанием серы и парафина, газ насыщен метаном», — говорится в объявлении.

Продавец отметил, что перспективы извлекаемых ресурсов данного месторождения оцениваются в 111 млрд. м³ газа и 93 млн. тонн нефти и конденсата. «Практика показывает, что после долгих простоев природная структура на уровне газоносных горизонтов выравнивается и возможен прирост ресурсов», — добавили в объявлении. Лицензию месторождение получило в 2001 году сроком на 25 лет. Стоимость участка составляет 4,5 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре прошлого года данное месторождение уже выставляли на продажу. Тогда его стоимость составляла 4 млрд рублей.