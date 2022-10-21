В Кремле отреагировали на идею увеличить срок срочной службы

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле не обсуждалась инициатива увеличения срока срочной службы, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Вопрос увеличения срока срочной службы в армии до двух лет в Кремле не рассматривался. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой позиции у Кремля нет. Эта тема не обсуждалась. Конечно, главное в этом вопросе — мнение Минобороны. Но, повторюсь, в Кремле эта тема не обсуждалась», — пояснил представитель Кремля.

С предложением вернуть практику двухгодичной срочной службы в российской армии выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, это позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и подготовить профессиональных военных.

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Вопрос увеличения срока срочной службы в армии до двух лет в Кремле не рассматривался. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никакой позиции у Кремля нет. Эта тема не обсуждалась. Конечно, главное в этом вопросе — мнение Минобороны. Но, повторюсь, в Кремле эта тема не обсуждалась», — пояснил представитель Кремля. С предложением вернуть практику двухгодичной срочной службы в российской армии выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, это позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и подготовить профессиональных военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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