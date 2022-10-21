В Кремле отреагировали на идею увеличить срок срочной службы

В Кремле не обсуждалась инициатива увеличения срока срочной службы, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вопрос увеличения срока срочной службы в армии до двух лет в Кремле не рассматривался. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой позиции у Кремля нет. Эта тема не обсуждалась. Конечно, главное в этом вопросе — мнение Минобороны. Но, повторюсь, в Кремле эта тема не обсуждалась», — пояснил представитель Кремля.
С предложением вернуть практику двухгодичной срочной службы в российской армии выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, это позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и подготовить профессиональных военных.
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