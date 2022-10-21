В Кремле отреагировали на идею увеличить срок срочной службы

21 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Кремле не обсуждалась инициатива увеличения срока срочной службы, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос увеличения срока срочной службы в армии до двух лет в Кремле не рассматривался. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никакой позиции у Кремля нет. Эта тема не обсуждалась. Конечно, главное в этом вопросе — мнение Минобороны. Но, повторюсь, в Кремле эта тема не обсуждалась», — пояснил представитель Кремля. С предложением вернуть практику двухгодичной срочной службы в российской армии выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, это позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и подготовить профессиональных военных.

Вопрос увеличения срока срочной службы в армии до двух лет в Кремле не рассматривался. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никакой позиции у Кремля нет. Эта тема не обсуждалась. Конечно, главное в этом вопросе — мнение Минобороны. Но, повторюсь, в Кремле эта тема не обсуждалась», — пояснил представитель Кремля. С предложением вернуть практику двухгодичной срочной службы в российской армии выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, это позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и подготовить профессиональных военных.