20 октября 2022

Мобилизованный с плохим зрением из ХМАО отказался от отсрочки ради отправки на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственникам ошибочно мобилизованный сказал, что отправляется на фронт Фото:
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Мобилизация в России

Ошибочно мобилизованного по зрению жителя ХМАО хотели вернуть домой из-за серьезных офтальмологических диагнозов, но он категорически отказался, записавшись добровольцем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в исполкоме регионального отделения «Общероссийский народного фронт».

«Хотели вернуть домой мобилизованного по инициативе родственников. У него серьезные диагнозы по зрению. В результате, когда ему предложили медкомиссию, то он сказал, что никакой медкомиссии проходить не будет и уходит на фронт добровольцем», — сообщили в исполкоме ОНФ.

Врачи, рассмотревшие целый лист его офтальмологических диагнозов, решили, что на фронт ему ехать не надо. Военнообязанный, узнав, что его хотят отправить по инициативе близких домой, перестал с ними разговаривать и сильно переживал, что история с возвращением сильно сказалась на его репутации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мобилизовали жителя, который почти ослеп на один глаз. Согласно заключению офтальмолога, мобилизованный почти ослеп на один глаз, кроме этого, у него наблюдается миопатия обоих глаз, сложный миопитический астигматизм, однако он по повестке направлен в учебную часть Омска.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.

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Ошибочно мобилизованного по зрению жителя ХМАО хотели вернуть домой из-за серьезных офтальмологических диагнозов, но он категорически отказался, записавшись добровольцем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в исполкоме регионального отделения «Общероссийский народного фронт». «Хотели вернуть домой мобилизованного по инициативе родственников. У него серьезные диагнозы по зрению. В результате, когда ему предложили медкомиссию, то он сказал, что никакой медкомиссии проходить не будет и уходит на фронт добровольцем», — сообщили в исполкоме ОНФ. Врачи, рассмотревшие целый лист его офтальмологических диагнозов, решили, что на фронт ему ехать не надо. Военнообязанный, узнав, что его хотят отправить по инициативе близких домой, перестал с ними разговаривать и сильно переживал, что история с возвращением сильно сказалась на его репутации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мобилизовали жителя, который почти ослеп на один глаз. Согласно заключению офтальмолога, мобилизованный почти ослеп на один глаз, кроме этого, у него наблюдается миопатия обоих глаз, сложный миопитический астигматизм, однако он по повестке направлен в учебную часть Омска. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.
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