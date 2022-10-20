Мобилизованный с плохим зрением из ХМАО отказался от отсрочки ради отправки на фронт

21 октября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Родственникам ошибочно мобилизованный сказал, что отправляется на фронт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ошибочно мобилизованного по зрению жителя ХМАО хотели вернуть домой из-за серьезных офтальмологических диагнозов, но он категорически отказался, записавшись добровольцем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в исполкоме регионального отделения «Общероссийский народного фронт». «Хотели вернуть домой мобилизованного по инициативе родственников. У него серьезные диагнозы по зрению. В результате, когда ему предложили медкомиссию, то он сказал, что никакой медкомиссии проходить не будет и уходит на фронт добровольцем», — сообщили в исполкоме ОНФ.



Врачи, рассмотревшие целый лист его офтальмологических диагнозов, решили, что на фронт ему ехать не надо. Военнообязанный, узнав, что его хотят отправить по инициативе близких домой, перестал с ними разговаривать и сильно переживал, что история с возвращением сильно сказалась на его репутации.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мобилизовали жителя, который почти ослеп на один глаз. Согласно заключению офтальмолога, мобилизованный почти ослеп на один глаз, кроме этого, у него наблюдается миопатия обоих глаз, сложный миопитический астигматизм, однако он по повестке направлен в учебную часть Омска. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ошибочно мобилизованного по зрению жителя ХМАО хотели вернуть домой из-за серьезных офтальмологических диагнозов, но он категорически отказался, записавшись добровольцем. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в исполкоме регионального отделения «Общероссийский народного фронт». «Хотели вернуть домой мобилизованного по инициативе родственников. У него серьезные диагнозы по зрению. В результате, когда ему предложили медкомиссию, то он сказал, что никакой медкомиссии проходить не будет и уходит на фронт добровольцем», — сообщили в исполкоме ОНФ. Врачи, рассмотревшие целый лист его офтальмологических диагнозов, решили, что на фронт ему ехать не надо. Военнообязанный, узнав, что его хотят отправить по инициативе близких домой, перестал с ними разговаривать и сильно переживал, что история с возвращением сильно сказалась на его репутации. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мобилизовали жителя, который почти ослеп на один глаз. Согласно заключению офтальмолога, мобилизованный почти ослеп на один глаз, кроме этого, у него наблюдается миопатия обоих глаз, сложный миопитический астигматизм, однако он по повестке направлен в учебную часть Омска. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.