В ХМАО мобилизовали жителя, который почти ослеп на один глаз

Несмотря на проблемы со зрением, мужчину направили в учебную часть Омска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителя ХМАО Игоря Полякова мобилизовали, несмотря на проблемы со зрением — мужчина почти ослеп на один глаз. Его историю рассказали представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.

«Юлия Багаева пришла сегодня просить за своего брата Игоря Полякова. Игорю — 35 лет, он служил, но последние восемь лет мужчина теряет зрение. Согласно заключению офтальмолога, Игорь почти ослеп на один глаз, кроме этого, у него наблюдается миопатия обоих глаз, сложный миопитический астигматизм, однако он по повестке мобилизован и направлен в учебную часть Омска», — говорится в официальном telegram-канале окружного ОНФ.

По информации Народного фронта, организации уже удалось помочь двум мужчина с подобными проблемами здоровья. Мобилизованные уже вернулись домой. «Мы поговорили с Юлией, помогли ей составить обращение в военную прокуратуру и в рабочую группу по мобилизации при губернаторе Югры, надеемся на положительное решение», — приводят в публикации слова члена регионального штаба Народного фронта Евгения Печерицы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) повестку в военкомат получил отец, который в одиночку воспитывает ребенка. К решению проблемы мужчины также подключилось региональное отделение Народного фронта.

Президент РФ Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны призвать около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. По словам президента, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.