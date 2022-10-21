Российские военные уничтожили иностранных военных в новых регионах и разбомбили склад с оружием ВСУ

21 октября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили иностранных наемников и уничтожили склады ВСУ в новых регионах России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ, а также был ликвидирован склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации. <…> В двух районах <…> населенных пунктов Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и <…> вооружения ВСУ», — уточнили в ведомстве во время брифинга.

Вооруженные силы РФ уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ, а также был ликвидирован склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации. <…> В двух районах <…> населенных пунктов Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и <…> вооружения ВСУ», — уточнили в ведомстве во время брифинга.