Российские военные уничтожили иностранных военных в новых регионах и разбомбили склад с оружием ВСУ

ВС РФ уничтожили иностранных наемников и уничтожили склады ВСУ в новых регионах России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ, а также был ликвидирован склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации. <…> В двух районах <…> населенных пунктов Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и <…> вооружения ВСУ», — уточнили в ведомстве во время брифинга.
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