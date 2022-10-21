Российские военные уничтожили иностранных военных в новых регионах и разбомбили склад с оружием ВСУ

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ВС РФ уничтожили иностранных наемников и уничтожили склады ВСУ в новых регионах России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ, а также был ликвидирован склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации. <…> В двух районах <…> населенных пунктов Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и <…> вооружения ВСУ», — уточнили в ведомстве во время брифинга.

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Вооруженные силы РФ уничтожили иностранных наемников в новых регионах РФ, а также был ликвидирован склад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации. <…> В двух районах <…> населенных пунктов Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и <…> вооружения ВСУ», — уточнили в ведомстве во время брифинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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