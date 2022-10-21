После введения президентом РФ Владимиром Путиным военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях техника для нужд армии изыматься не будет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности Военно-гражданской администрации Токмака (Запорожская область) Алексей Алипов.
«Никаких списков [изымаемой техники] не готовится, потому что у сотрудников силовых структур и военнослужащих РФ техники и спецсредств предостаточно», — заявил Алипов. Также он добавил, что все слухи об обратном распускаются для того, чтобы вводить граждан в заблуждение.
Ранее президент России ввел в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Путин дал руководителям регионов дополнительные полномочия для обеспечения безопасности, передает RT.
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После введения президентом РФ Владимиром Путиным военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях техника для нужд армии изыматься не будет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности Военно-гражданской администрации Токмака (Запорожская область) Алексей Алипов. «Никаких списков [изымаемой техники] не готовится, потому что у сотрудников силовых структур и военнослужащих РФ техники и спецсредств предостаточно», — заявил Алипов. Также он добавил, что все слухи об обратном распускаются для того, чтобы вводить граждан в заблуждение. Ранее президент России ввел в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Путин дал руководителям регионов дополнительные полномочия для обеспечения безопасности, передает RT.