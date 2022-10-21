Новые регионы РФ раскрыли планы на изъятие автомобилей у граждан. Видео Власти новых регионов отказались изымать у россиян технику для нужд армии 21 октября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 + Алипов заявил, что слухи об изъятии техники у граждан распространяются, чтобы ввести людей в заблуждение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После введения президентом РФ Владимиром Путиным военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях техника для нужд армии изыматься не будет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности Военно-гражданской администрации Токмака (Запорожская область) Алексей Алипов. «Никаких списков [изымаемой техники] не готовится, потому что у сотрудников силовых структур и военнослужащих РФ техники и спецсредств предостаточно», — заявил Алипов. Также он добавил, что все слухи об обратном распускаются для того, чтобы вводить граждан в заблуждение. Ранее президент России ввел в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Путин дал руководителям регионов дополнительные полномочия для обеспечения безопасности, передает RT. После введения президентом РФ Владимиром Путиным военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях техника для нужд армии изыматься не будет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности Военно-гражданской администрации Токмака (Запорожская область) Алексей Алипов. «Никаких списков [изымаемой техники] не готовится, потому что у сотрудников силовых структур и военнослужащих РФ техники и спецсредств предостаточно», — заявил Алипов. Также он добавил, что все слухи об обратном распускаются для того, чтобы вводить граждан в заблуждение. Ранее президент России ввел в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Путин дал руководителям регионов дополнительные полномочия для обеспечения безопасности, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям