Новые регионы РФ раскрыли планы на изъятие автомобилей у граждан. Видео

Власти новых регионов отказались изымать у россиян технику для нужд армии
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, эвакуация, кпп, армия, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, беженцы, контроль, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
Алипов заявил, что слухи об изъятии техники у граждан распространяются, чтобы ввести людей в заблуждение Фото:
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После введения президентом РФ Владимиром Путиным военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях техника для нужд армии изыматься не будет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности Военно-гражданской администрации Токмака (Запорожская область) Алексей Алипов.

«Никаких списков [изымаемой техники] не готовится, потому что у сотрудников силовых структур и военнослужащих РФ техники и спецсредств предостаточно», — заявил Алипов. Также он добавил, что все слухи об обратном распускаются для того, чтобы вводить граждан в заблуждение.

Ранее президент России ввел в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Путин дал руководителям регионов дополнительные полномочия для обеспечения безопасности, передает RT.

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После введения президентом РФ Владимиром Путиным военного положения в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях техника для нужд армии изыматься не будет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил исполняющий обязанности Военно-гражданской администрации Токмака (Запорожская область) Алексей Алипов. «Никаких списков [изымаемой техники] не готовится, потому что у сотрудников силовых структур и военнослужащих РФ техники и спецсредств предостаточно», — заявил Алипов. Также он добавил, что все слухи об обратном распускаются для того, чтобы вводить граждан в заблуждение. Ранее президент России ввел в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также Путин дал руководителям регионов дополнительные полномочия для обеспечения безопасности, передает RT.
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