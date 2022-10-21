Политолог Рогулев объяснил выгоду Маска от высказываний об Украине

Политолог Рогулев: заявления Маска об Украине являются саморекламой для развития бизнеса

21 октября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Илон Маск профессионал саморекламы Zuma\TASS Высказывания главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска об Украине, а также переписки в Twitter с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым помогают бизнесмену оставаться в повестке, развиваться и зарабатывать. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. «Маск критикует власти США не только за Украину. Он высказывался по поводу кризиса. Говорил, что Федеральная резервная система неправильную политику проводит, предрекал рецессию. Это не нравится администрации Джо Байдена, потому что все, что он скажет, сразу становится известно миллионам людей и все подхватывают. А он таким образом держится на плаву и компанию свою поддерживает», — сказал Юрий Рогулев. Американист отметил, что Маск большой профессионал саморекламы. «Илон Маск человек специфический. И бизнес у него специфический, не самый ходовой товар. Илон Маск всю свою жизнь занимался пиаром, рекламой. Это одна из его сильных сторон деятельности. Он мастер в этом деле. Он противоречивый. У него дела шли то в гору, то вниз, но в результате он стал одним из богатейших людей Соединенных Штатов», — добавил собеседник агентства. «Пиар на текущей повестке позволяет ему развивать бизнес и получать дополнительные деньги. Это не совсем игра, это именно реклама, даже самореклама. Она может носить скандальный характер, привлекает к нему внимание, и он находится в центре этого внимания. Главное, чтобы про него не забыли. К этому он добавляет то полеты на Марс, то запустит свой кабриолет в космос, то отдельную программу доставки космонавтов, то ракету сделает, то многоразовые ступени. Он, конечно, гениальный инженер, ничего не скажешь, но помимо этого он умеет продавать свой продукт», — заключил Рогулев. Ранее Илон Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. Он также перечислил пункты, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. После отставки Лиз Трасс Маск похвалил замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева за «хороший троллинг» бывшего британского премьера.

Высказывания главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска об Украине, а также переписки в Twitter с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым помогают бизнесмену оставаться в повестке, развиваться и зарабатывать. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. «Маск критикует власти США не только за Украину. Он высказывался по поводу кризиса. Говорил, что Федеральная резервная система неправильную политику проводит, предрекал рецессию. Это не нравится администрации Джо Байдена, потому что все, что он скажет, сразу становится известно миллионам людей и все подхватывают. А он таким образом держится на плаву и компанию свою поддерживает», — сказал Юрий Рогулев. Американист отметил, что Маск большой профессионал саморекламы. «Илон Маск человек специфический. И бизнес у него специфический, не самый ходовой товар. Илон Маск всю свою жизнь занимался пиаром, рекламой. Это одна из его сильных сторон деятельности. Он мастер в этом деле. Он противоречивый. У него дела шли то в гору, то вниз, но в результате он стал одним из богатейших людей Соединенных Штатов», — добавил собеседник агентства. «Пиар на текущей повестке позволяет ему развивать бизнес и получать дополнительные деньги. Это не совсем игра, это именно реклама, даже самореклама. Она может носить скандальный характер, привлекает к нему внимание, и он находится в центре этого внимания. Главное, чтобы про него не забыли. К этому он добавляет то полеты на Марс, то запустит свой кабриолет в космос, то отдельную программу доставки космонавтов, то ракету сделает, то многоразовые ступени. Он, конечно, гениальный инженер, ничего не скажешь, но помимо этого он умеет продавать свой продукт», — заключил Рогулев. Ранее Илон Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. Он также перечислил пункты, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. После отставки Лиз Трасс Маск похвалил замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева за «хороший троллинг» бывшего британского премьера.