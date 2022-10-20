Театральный актер из Ханты-Мансийска отправился на спецоперацию

21 октября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Актера Геннадия Ершова провожал весь город Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Мобилизация в России Из Ханты-Мансийска была отправлена новая команда мобилизованных, среди военнослужащих оказался и театральный актер из окружной столицы — Геннадий Ершов. Мужчины отправились в один из учебных центров Западной Сибири для боевого слаживания, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Хочется пожелать тем, кто отправляется сегодня на слаживание, на укомплектование подразделений, с богом в сердце, с чистой головой пройти все эти мероприятия. Тем, кто ждет, сохранить себя здесь, дождаться и встретить их в скором будущем. Ребята, мужики, вам большое спасибо! Возвращайтесь все живыми, берегите себя. У вас будет отличное подразделение, у вас будут лучшие командиры, все будет у вас хорошо», — напутствовал мобилизованных заместитель главы Ханты-Мансийского района Борис Пневский. Также к мобилизованным обратился заместитель мэра Ханты-Мансийска Геннадий Боровской. Всего из окружной столицы отправили около тридцати военнообязанных. Среди них известный в городе актер Геннадий Ершов, который выступал в театре финно-угорских народов «Солнце» и был призван как десантник. «Когда Геннадий Ершов шел к автобусу, то число желающих обнять его и пожелать что-то в дорогу было так велико, что на это потребовалось значительное время. Все вместе провожающие Ершова скандировали боевой клич „гойда“, когда он садился в автобус», — сообщил журналист агентства.



Ранее URA.RU сообщало, что ошибочно мобилизованного по зрению жителя ХМАО хотели вернуть домой из-за серьезных офтальмологических диагнозов, но он категорически отказался, записавшись добровольцем. При этом даже поругался с родственниками, которые сообщили об ошибочной мобилизации в ОНФ. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Ханты-Мансийска была отправлена новая команда мобилизованных, среди военнослужащих оказался и театральный актер из окружной столицы — Геннадий Ершов. Мужчины отправились в один из учебных центров Западной Сибири для боевого слаживания, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Хочется пожелать тем, кто отправляется сегодня на слаживание, на укомплектование подразделений, с богом в сердце, с чистой головой пройти все эти мероприятия. Тем, кто ждет, сохранить себя здесь, дождаться и встретить их в скором будущем. Ребята, мужики, вам большое спасибо! Возвращайтесь все живыми, берегите себя. У вас будет отличное подразделение, у вас будут лучшие командиры, все будет у вас хорошо», — напутствовал мобилизованных заместитель главы Ханты-Мансийского района Борис Пневский. Также к мобилизованным обратился заместитель мэра Ханты-Мансийска Геннадий Боровской. Всего из окружной столицы отправили около тридцати военнообязанных. Среди них известный в городе актер Геннадий Ершов, который выступал в театре финно-угорских народов «Солнце» и был призван как десантник. «Когда Геннадий Ершов шел к автобусу, то число желающих обнять его и пожелать что-то в дорогу было так велико, что на это потребовалось значительное время. Все вместе провожающие Ершова скандировали боевой клич „гойда“, когда он садился в автобус», — сообщил журналист агентства. Ранее URA.RU сообщало, что ошибочно мобилизованного по зрению жителя ХМАО хотели вернуть домой из-за серьезных офтальмологических диагнозов, но он категорически отказался, записавшись добровольцем. При этом даже поругался с родственниками, которые сообщили об ошибочной мобилизации в ОНФ. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.