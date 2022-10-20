Алексей Текслер призвал закончить начатую режиссером отправку автомобиля (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Бердников, предприниматель Олег Лакницкий купили и оборудовали точную такую же бронированную машину, какую собирался доставить бойцам на фронт режиссер Сергей Пускепалис, погибший в ДТП. Об этом 21 октября в социальных сетях сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Сергей ушел, не закончив важное дело. На собственные средства он купил и оснастил автомобиль Ford Transit, собрал груз, чтобы передать одному из подразделений, защищающих Донбасс. В память о нашем друге мы решили завершить начатое им дело», — написал Текслер в своем telegram- канале.

Губернатор отметил, что Пускепалис был человеком с большой буквы, его знали и любили по всей стране. Не только за актерский талант, но и за любовь к России. По-особому к нему относились в Магнитогорске, где он несколько лет жил и творил.

«Скоро бронированный автомобиль с гуманитарным грузом уйдет на Донбасс. Дело Сергея Пускепалиса — наше общее дело — живет и будет жить», — заявил Текслер.

Авария, в которой погиб Пускепалис, произошла в Ростовском районе на 201 километре автодороги М-8. Режиссер был пассажиром автомобиля Ford Transit, который совершил столкновение с фурой. Ему было 56 лет.

Премьера фильма «Аркаим», в работе над которым принял участие актер, состоялась 29 июня в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. Пускепалис стал одним из актеров фильма «Сердце пармы», снятом в Пермском крае по книге писателя Алексея Иванова.

Скоро бронированный автомобиль с гуманитарным грузом уйдет на Донбасс Фото: telegram-канал Алексея Текслера