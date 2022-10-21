Банки отказывают челябинцам в выдаче ипотечных кредитов

Спрос на ипотеку также падает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банки начали отказывать челябинцам в выдаче ипотечных кредитов. Об этом URA.RU рассказал директор Агентства Недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Банки стали реже выдавать ипотечные кредиты. То есть идет одобрение, все нормально, но потом они проводят проверку человека и отказывают. Речь идет о многих банках, которые есть в Челябинске», — рассказал Подпятников.

По словам директора агентства недвижимости «А1», банки отказывают в связи со сложившейся ситуацией. Многие предприятия претерпевают изменения из-за санкций, показывая меньшие доходы. Кроме того, работники этих организаций могут подпасть под сокращение или увольнение.

Ранее, по данным челябинских банков, спрос на ипотеку у челябинцев снизился до рекордного минимума. Выдача ипотечных займов сократилась в четыре раза.