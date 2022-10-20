20 октября 2022

Махонин рассказал о помощи пермскому батальону танкистов-добровольцев «Молот»

Из Перми выехали фуры для бойцов в зоне СВО и жителей Северодонецка
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Мобилизация в России

Пермскому добровольческому танковому батальону «Молот» отправили гумпомощь с необходимыми вещами. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Он также добавил, что в пятницу из Перми увезли около 120 тонн гуманитарной помощи, закупленной на средства регионального бюджета, пожертвования спонсоров и промышленных предприятий.

«Отправили спецодежду и обувь для наших земляков, уже находящихся в зоне СВО. Необходимое получат и бойцы пермского добровольческого танкового батальона „Молот“. Еще несколько фур направлены для жителей Северодонецка. Продукты, матрасы, инструменты, оборудование для обустройства их мирной жизни», — написал Махонин.

Он также добавил, что шесть тонн вещей отправятся мобилизованным в Елань. Это тактическое снаряжение, кнопочные телефоны, спальные мешки, медикаменты. «Все это собрали неравнодушные прикамцы», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам представителей власти РФ, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, а 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей для участия в СВО воинской специальностью.

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Пермскому добровольческому танковому батальону «Молот» отправили гумпомощь с необходимыми вещами. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Он также добавил, что в пятницу из Перми увезли около 120 тонн гуманитарной помощи, закупленной на средства регионального бюджета, пожертвования спонсоров и промышленных предприятий. «Отправили спецодежду и обувь для наших земляков, уже находящихся в зоне СВО. Необходимое получат и бойцы пермского добровольческого танкового батальона „Молот“. Еще несколько фур направлены для жителей Северодонецка. Продукты, матрасы, инструменты, оборудование для обустройства их мирной жизни», — написал Махонин. Он также добавил, что шесть тонн вещей отправятся мобилизованным в Елань. Это тактическое снаряжение, кнопочные телефоны, спальные мешки, медикаменты. «Все это собрали неравнодушные прикамцы», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам представителей власти РФ, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, а 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей для участия в СВО воинской специальностью.
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