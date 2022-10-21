РИА Новости: взятый в плен украинский боец рассказал, как его бросили свои

22 октября 2022 в 01:42 Размер текста - 17 +

Украинский боец пожаловался, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские разведчики на криворожском направлении взяли в плен украинского бойца, брошенного военнослужащими Украины (ВСУ). Он рассказал, что при отступлении для него не нашлось места на бронетехнике, поэтому его бросили. Попавший в плен украинский боевик рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции, сообщает РИА Новости. Также сообщается, что очевидцы среди военных рассказали, что пленный радовался, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден сражаться. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и националистов.

Российские разведчики на криворожском направлении взяли в плен украинского бойца, брошенного военнослужащими Украины (ВСУ). Он рассказал, что при отступлении для него не нашлось места на бронетехнике, поэтому его бросили. Попавший в плен украинский боевик рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции, сообщает РИА Новости. Также сообщается, что очевидцы среди военных рассказали, что пленный радовался, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден сражаться. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и националистов.