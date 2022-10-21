21 октября 2022

РИА Новости: взятый в плен украинский боец рассказал, как его бросили свои

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Украинский боец пожаловался, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики на криворожском направлении взяли в плен украинского бойца, брошенного военнослужащими Украины (ВСУ). Он рассказал, что при отступлении для него не нашлось места на бронетехнике, поэтому его бросили.

Попавший в плен украинский боевик рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции, сообщает РИА Новости. Также сообщается, что очевидцы среди военных рассказали, что пленный радовался, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден сражаться.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и националистов.

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Российские разведчики на криворожском направлении взяли в плен украинского бойца, брошенного военнослужащими Украины (ВСУ). Он рассказал, что при отступлении для него не нашлось места на бронетехнике, поэтому его бросили. Попавший в плен украинский боевик рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции, сообщает РИА Новости. Также сообщается, что очевидцы среди военных рассказали, что пленный радовался, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден сражаться. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что освободит всех пленных служащих, находящихся на Украине. Он подчеркнул: «Своих мы не бросали и никогда не бросим». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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