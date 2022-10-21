21 октября 2022

В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, милитаризация, бой, z войска, Армия россии
В центральной части Украины объявили воздушную тревогу Фото:

В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти.

«Внимание! Кировоградская область — воздушная тревога», — написал в telegram-канале кировоградский губернатор Андрей Райкович. Подобные сообщения размещены в telegram-каналах властей Полтавской и Черкасской областей.

В Киеве, Днепре и Харькове объявили воздушную тревогу 21 октября утром. Днем ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти. «Внимание! Кировоградская область — воздушная тревога», — написал в telegram-канале кировоградский губернатор Андрей Райкович. Подобные сообщения размещены в telegram-каналах властей Полтавской и Черкасской областей. В Киеве, Днепре и Харькове объявили воздушную тревогу 21 октября утром. Днем ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...