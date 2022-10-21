В центральной части Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти.
«Внимание! Кировоградская область — воздушная тревога», — написал в telegram-канале кировоградский губернатор Андрей Райкович. Подобные сообщения размещены в telegram-каналах властей Полтавской и Черкасской областей.
В Киеве, Днепре и Харькове объявили воздушную тревогу 21 октября утром. Днем ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews