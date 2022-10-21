В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу

22 октября 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

В центральной части Украины объявили воздушную тревогу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти. «Внимание! Кировоградская область — воздушная тревога», — написал в telegram-канале кировоградский губернатор Андрей Райкович. Подобные сообщения размещены в telegram-каналах властей Полтавской и Черкасской областей. В Киеве, Днепре и Харькове объявили воздушную тревогу 21 октября утром. Днем ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти. «Внимание! Кировоградская область — воздушная тревога», — написал в telegram-канале кировоградский губернатор Андрей Райкович. Подобные сообщения размещены в telegram-каналах властей Полтавской и Черкасской областей. В Киеве, Днепре и Харькове объявили воздушную тревогу 21 октября утром. Днем ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.