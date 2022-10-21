21 октября 2022
20 октября 2022

В центре охраны здоровья животных рассказали о спектре заболеваний у курганских косуль

Федеральная служба по ветнадзору: поведение косуль в Кургане характерно и для паразитарных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Эксперты: признаки заболевания косуль могут быть вызваны паразитами (архивное фото) Фото:

В федеральном центре охраны здоровья животных сообщили, что признаки заболевания у косуль в Курганской области характерны для ряда инфекций и отравлений, а также для паразитарных заболеваний. Об этом говорится на сайте учреждения.

«Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно со специалистами управления ветеринарии Курганской области отобрали пробы биоматериала павших животных, отправив их для исследования в Челябинский филиал Федерального центра охраны здоровья животных и лабораторию ФГБУ „ВНИИЗЖ“ во Владимире для дополнительных исследований. В первую очередь должны быть исключены инфекционные особо опасные заболевания и токсические поражения. Нервные признаки заболевания у косуль характерны не только для ряда инфекций и отравлений, но и для паразитарных заболеваний», — указано на сайте ведомства.

В сентябре жители Далматовского и Шадринского районов обнаружили в лесах больных косуль: животные ходят по кругу, бьются в конвульсиях и падают, на их глазах и теле имеются кровоподтеки. Ранее URA.RU писало, что в области официально зафиксировано 33 погибших косули и еще 11 с признаками неустановленного заболевания. Исследования, проведенные в Курганской и Свердловской ветлабораториях, результатов не дали. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, но пока это не подтверждено.

Результаты причин недуга в дикой популяции косуль станут известны после эпизоотологического исследования и лабораторной диагностики, отметили в федеральном центре охраны здоровья животных. 23 октября в Курганскую область приедет представитель ведомства для дальнейшего расследования причин падежа животных.

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В федеральном центре охраны здоровья животных сообщили, что признаки заболевания у косуль в Курганской области характерны для ряда инфекций и отравлений, а также для паразитарных заболеваний. Об этом говорится на сайте учреждения. «Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно со специалистами управления ветеринарии Курганской области отобрали пробы биоматериала павших животных, отправив их для исследования в Челябинский филиал Федерального центра охраны здоровья животных и лабораторию ФГБУ „ВНИИЗЖ“ во Владимире для дополнительных исследований. В первую очередь должны быть исключены инфекционные особо опасные заболевания и токсические поражения. Нервные признаки заболевания у косуль характерны не только для ряда инфекций и отравлений, но и для паразитарных заболеваний», — указано на сайте ведомства. В сентябре жители Далматовского и Шадринского районов обнаружили в лесах больных косуль: животные ходят по кругу, бьются в конвульсиях и падают, на их глазах и теле имеются кровоподтеки. Ранее URA.RU писало, что в области официально зафиксировано 33 погибших косули и еще 11 с признаками неустановленного заболевания. Исследования, проведенные в Курганской и Свердловской ветлабораториях, результатов не дали. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, но пока это не подтверждено. Результаты причин недуга в дикой популяции косуль станут известны после эпизоотологического исследования и лабораторной диагностики, отметили в федеральном центре охраны здоровья животных. 23 октября в Курганскую область приедет представитель ведомства для дальнейшего расследования причин падежа животных.
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