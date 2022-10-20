Московский эксперт приедет в Курган разбираться с зомби-косулями. Видео

В Курганской области представитель федерального центра будет выяснять причины болезни у косуль

21 октября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

В Курганской области выясняют причины опасной болезни у косуль (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую область приедет представитель Федерального центра охраны здоровья животных, чтобы разобраться с неизвестной болезнью у косуль. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. Ранее сообщалось, что случаи неизвестного заболевания у животных были выявлены в Далматовском округе. «В Курганскую область 23 октября приедет представитель Федерального центра охраны здоровья животных, расследование причин падежа животных будет продолжено. <…> Были взяты пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами. По предварительной информации, возбудителей заразных болезней у павших животных не выявлено», — указано в сообщении ведомства. В последние дни новых случаев гибели животных не зарегистрировано. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области официально зафиксировано 33 погибшие косули и 11 животных с признаками неустановленного заболевания. У больных животных течет пена изо рта, есть кровоподтеки на глазах и теле, они ведут себя неадекватно, ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. В качестве одной из возможных причин падежа косуль называют отравление ядохимикатами. Официально это пока не подтверждено. Специалисты всероссийского научно-исследовательского института болезней животных не обнаружили в биоматериале возбудителей заразных болезней, в том числе опасных для человека.

В Курганскую область приедет представитель Федерального центра охраны здоровья животных, чтобы разобраться с неизвестной болезнью у косуль. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям. Ранее сообщалось, что случаи неизвестного заболевания у животных были выявлены в Далматовском округе. «В Курганскую область 23 октября приедет представитель Федерального центра охраны здоровья животных, расследование причин падежа животных будет продолжено. <…> Были взяты пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами. По предварительной информации, возбудителей заразных болезней у павших животных не выявлено», — указано в сообщении ведомства. В последние дни новых случаев гибели животных не зарегистрировано. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области официально зафиксировано 33 погибшие косули и 11 животных с признаками неустановленного заболевания. У больных животных течет пена изо рта, есть кровоподтеки на глазах и теле, они ведут себя неадекватно, ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. В качестве одной из возможных причин падежа косуль называют отравление ядохимикатами. Официально это пока не подтверждено. Специалисты всероссийского научно-исследовательского института болезней животных не обнаружили в биоматериале возбудителей заразных болезней, в том числе опасных для человека.