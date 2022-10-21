Байден признал гегемонию США

Байден осудил республиканцев, не желающих помогать Украине

21 октября 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

По словам Байдена, все страны мира следят за действиями США Фото: Официальный сайт президента Украины США являются лидером, а их действия определяют действия остального мира. По этой причине они должны продолжать помогать Украине. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на мероприятии в Филадельфии в преддверии выборов в Конгресс США. «Эти ребята из другой команды (республиканцы) этого (важность помощи Украине) не понимают. Они не понимают, что-то, что делает Америка, будет определять то, как действует остальной мир. <…> Они (страны мира) смотрят на нас как на лидера. Они смотрят на нас <…>, потому что они не такие большие или могущественные», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств. Слова президента США передает пресс-пул Белого дома. Ранее российские власти неоднократно обвиняли Запад и США в гегемонии. Президент РФ Владимир Путин выступал с заявлением, что Западу нужны конфликты для удержания своей гегемонии. Он также заявил, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов.

США являются лидером, а их действия определяют действия остального мира. По этой причине они должны продолжать помогать Украине. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на мероприятии в Филадельфии в преддверии выборов в Конгресс США. «Эти ребята из другой команды (республиканцы) этого (важность помощи Украине) не понимают. Они не понимают, что-то, что делает Америка, будет определять то, как действует остальной мир. <…> Они (страны мира) смотрят на нас как на лидера. Они смотрят на нас <…>, потому что они не такие большие или могущественные», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств. Слова президента США передает пресс-пул Белого дома. Ранее российские власти неоднократно обвиняли Запад и США в гегемонии. Президент РФ Владимир Путин выступал с заявлением, что Западу нужны конфликты для удержания своей гегемонии. Он также заявил, что Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов.