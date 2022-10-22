На границе с Украиной продлен желтый уровень террористической опасности

В Белгородской и Курской областях продлили до 6 ноября желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщили региональные власти в соцсетях.
«Приняли решение продлить действие „желтого“ уровня террористической опасности с 22 октября еще на 15 суток до 6 ноября», — пишет в своем telegram-канале курский губернатор Роман Старовойт. Он призвал граждан сохранять бдительность, не прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков оставил аналогичное сообщение. Он также сообщил, что в области продлевается действие запрета на запуск петард, фейерверков и салютов.
Соответсвующее решения приняты из-за постоянных атак со стороны ВСУ. 16 октября украинские военные обстреляли Белгород, в результате чего несколько человек были ранены.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
В Белгородской и Курской областях продлили до 6 ноября желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщили региональные власти в соцсетях. «Приняли решение продлить действие „желтого“ уровня террористической опасности с 22 октября еще на 15 суток до 6 ноября», — пишет в своем telegram-канале курский губернатор Роман Старовойт. Он призвал граждан сохранять бдительность, не прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков оставил аналогичное сообщение. Он также сообщил, что в области продлевается действие запрета на запуск петард, фейерверков и салютов. Соответсвующее решения приняты из-за постоянных атак со стороны ВСУ. 16 октября украинские военные обстреляли Белгород, в результате чего несколько человек были ранены.