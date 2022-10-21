21 октября 2022
20 октября 2022

В Курганской области в аварии погибли четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего Фото:

В Курганской области в аварии на 132 километре трассы «Иртыш» погибли четыре человека. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сегодня около 6 утра на 132 километре трассы „Иртыш“ произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. По предварительным данным, погибли четыре человека — два водителя и пассажиры», — сообщается в ведомстве.

От удара полностью выгорел автомобиль Honda. Личности погибших устанавливаются. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

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В Курганской области в аварии на 132 километре трассы «Иртыш» погибли четыре человека. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сегодня около 6 утра на 132 километре трассы „Иртыш“ произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. По предварительным данным, погибли четыре человека — два водителя и пассажиры», — сообщается в ведомстве. От удара полностью выгорел автомобиль Honda. Личности погибших устанавливаются. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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