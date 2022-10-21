В Курганской области в аварии погибли четыре человека

В Курганской области в аварии на 132 километре трассы «Иртыш» погибли четыре человека. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Сегодня около 6 утра на 132 километре трассы „Иртыш“ произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. По предварительным данным, погибли четыре человека — два водителя и пассажиры», — сообщается в ведомстве.
От удара полностью выгорел автомобиль Honda. Личности погибших устанавливаются. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
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