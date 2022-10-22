На трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Видео

22 октября 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на трассе Тюмень-Курган Фото: Александр Мамаев © URA.RU На трассе Тюмень-Курган из-за массового ДТП образовалась километровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Массовое ДТП на трассе Тюмень-Курган. Пробка километровая», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Low Tobolsk l Автосообщество» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации также добавил видео аварии. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел дорожные условия.

На трассе Тюмень-Курган из-за массового ДТП образовалась километровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Массовое ДТП на трассе Тюмень-Курган. Пробка километровая», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Low Tobolsk l Автосообщество» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации также добавил видео аварии. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел дорожные условия.