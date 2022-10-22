На трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Видео

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
ДТП произошло на трассе Тюмень-Курган Фото:

На трассе Тюмень-Курган из-за массового ДТП образовалась километровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Массовое ДТП на трассе Тюмень-Курган. Пробка километровая», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Low Tobolsk l Автосообщество» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации также добавил видео аварии.

Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел дорожные условия.

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На трассе Тюмень-Курган из-за массового ДТП образовалась километровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Массовое ДТП на трассе Тюмень-Курган. Пробка километровая», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Low Tobolsk l Автосообщество» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации также добавил видео аварии. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел дорожные условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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