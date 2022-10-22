ДТП произошло на трассе Тюмень-Курган
На трассе Тюмень-Курган из-за массового ДТП образовалась километровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Массовое ДТП на трассе Тюмень-Курган. Пробка километровая», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Low Tobolsk l Автосообщество» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации также добавил видео аварии.
Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень насмерть разбился мотоциклист. По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел дорожные условия.
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