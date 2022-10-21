Губернатор Шумков выделит дополнительные деньги на помощь мобилизованным

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что мобилизованным выделят дополнительные восемь миллионов рублей на одежду и обувь. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. К 30 млн рублей, выделенным ранее, выделяем еще порядка 8 миллионов», — написал Шумков.
По словам губернатора, следующей партией отправят печки, газовые плитки, палатки и спецоборудование. «Шьем, покупаем, поставляем. Спасибо всем, кто откликается! Ваша помощь идет сразу в дело», — поблагодарил Шумков.
Ранее директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков рассказал, что мобилизованным из Кургана покупаются печи, газовые плитки с баллонами к ним и палатки на четыре человека. Также семьям мобилизованных оказывается необходимая помощь.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Новая отправка мобилизованных в военные части из Кургана будет 24 октября.
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