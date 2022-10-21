21 октября 2022
20 октября 2022

Губернатор Шумков выделит дополнительные деньги на помощь мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, шумков вадим
Работа по заявкам семей мобилизованных ведется беспрерывно Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что мобилизованным выделят дополнительные восемь миллионов рублей на одежду и обувь. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. К 30 млн рублей, выделенным ранее, выделяем еще порядка 8 миллионов», — написал Шумков.

По словам губернатора, следующей партией отправят печки, газовые плитки, палатки и спецоборудование. «Шьем, покупаем, поставляем. Спасибо всем, кто откликается! Ваша помощь идет сразу в дело», — поблагодарил Шумков.

Ранее директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков рассказал, что мобилизованным из Кургана покупаются печи, газовые плитки с баллонами к ним и палатки на четыре человека. Также семьям мобилизованных оказывается необходимая помощь.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Новая отправка мобилизованных в военные части из Кургана будет 24 октября.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что мобилизованным выделят дополнительные восемь миллионов рублей на одежду и обувь. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. К 30 млн рублей, выделенным ранее, выделяем еще порядка 8 миллионов», — написал Шумков. По словам губернатора, следующей партией отправят печки, газовые плитки, палатки и спецоборудование. «Шьем, покупаем, поставляем. Спасибо всем, кто откликается! Ваша помощь идет сразу в дело», — поблагодарил Шумков. Ранее директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков рассказал, что мобилизованным из Кургана покупаются печи, газовые плитки с баллонами к ним и палатки на четыре человека. Также семьям мобилизованных оказывается необходимая помощь. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Новая отправка мобилизованных в военные части из Кургана будет 24 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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