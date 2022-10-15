Курганским мобилизованным закупают печи и палатки

16 октября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Семьям мобилизованных адресно оказывают экстренную денежную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков рассказал, что мобилизованным из Кургана покупаются печи, газовые плитки с баллонами к ним и палатки на четыре человека. Информация об этом размещена на telegram-канале правительства Курганской области. «Помимо индивидуальной помощи мы приобретаем печки, палатки на четыре человека, газовые плитки и баллоны к ним. Это нужно для того, чтобы ребятам было более-менее комфортно», — рассказывает Носков. Директор департамента рассказал, что за счет региона оплачено все первичное снаряжение, начиная от сухих пайков и заканчивая спальными мешками и туристическими ковриками. Также семьям мобилизованных оказывается необходимая помощь. «Регионом оказывается материальная помощь семьям, также адресно экстренная денежная помощь в покупке лекарств, зимней одежды», — уточняет Станислав Носков. Ранее URA.RU писало, что из бюджета Курганской области на помощь мобилизованным выделили 30 миллионов рублей. На эти средства приобретут снаряжение и экипировку. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Всего планируется призвать 300 тысяч человек. Мобилизация связана со спецоперацией на Украине, которая проводится с 24 февраля.

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков рассказал, что мобилизованным из Кургана покупаются печи, газовые плитки с баллонами к ним и палатки на четыре человека. Информация об этом размещена на telegram-канале правительства Курганской области. «Помимо индивидуальной помощи мы приобретаем печки, палатки на четыре человека, газовые плитки и баллоны к ним. Это нужно для того, чтобы ребятам было более-менее комфортно», — рассказывает Носков. Директор департамента рассказал, что за счет региона оплачено все первичное снаряжение, начиная от сухих пайков и заканчивая спальными мешками и туристическими ковриками. Также семьям мобилизованных оказывается необходимая помощь. «Регионом оказывается материальная помощь семьям, также адресно экстренная денежная помощь в покупке лекарств, зимней одежды», — уточняет Станислав Носков. Ранее URA.RU писало, что из бюджета Курганской области на помощь мобилизованным выделили 30 миллионов рублей. На эти средства приобретут снаряжение и экипировку. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Всего планируется призвать 300 тысяч человек. Мобилизация связана со спецоперацией на Украине, которая проводится с 24 февраля.