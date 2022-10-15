15 октября 2022
14 октября 2022

Курганским мобилизованным закупают печи и палатки

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, построение, строй, военные сборы, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, пункт сбора
Семьям мобилизованных адресно оказывают экстренную денежную помощь Фото:

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков рассказал, что мобилизованным из Кургана покупаются печи, газовые плитки с баллонами к ним и палатки на четыре человека. Информация об этом размещена на telegram-канале правительства Курганской области.

«Помимо индивидуальной помощи мы приобретаем печки, палатки на четыре человека, газовые плитки и баллоны к ним. Это нужно для того, чтобы ребятам было более-менее комфортно», — рассказывает Носков.

Директор департамента рассказал, что за счет региона оплачено все первичное снаряжение, начиная от сухих пайков и заканчивая спальными мешками и туристическими ковриками. Также семьям мобилизованных оказывается необходимая помощь. «Регионом оказывается материальная помощь семьям, также адресно экстренная денежная помощь в покупке лекарств, зимней одежды», — уточняет Станислав Носков.

Ранее URA.RU писало, что из бюджета Курганской области на помощь мобилизованным выделили 30 миллионов рублей. На эти средства приобретут снаряжение и экипировку.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Всего планируется призвать 300 тысяч человек. Мобилизация связана со спецоперацией на Украине, которая проводится с 24 февраля.

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Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков рассказал, что мобилизованным из Кургана покупаются печи, газовые плитки с баллонами к ним и палатки на четыре человека. Информация об этом размещена на telegram-канале правительства Курганской области. «Помимо индивидуальной помощи мы приобретаем печки, палатки на четыре человека, газовые плитки и баллоны к ним. Это нужно для того, чтобы ребятам было более-менее комфортно», — рассказывает Носков. Директор департамента рассказал, что за счет региона оплачено все первичное снаряжение, начиная от сухих пайков и заканчивая спальными мешками и туристическими ковриками. Также семьям мобилизованных оказывается необходимая помощь. «Регионом оказывается материальная помощь семьям, также адресно экстренная денежная помощь в покупке лекарств, зимней одежды», — уточняет Станислав Носков. Ранее URA.RU писало, что из бюджета Курганской области на помощь мобилизованным выделили 30 миллионов рублей. На эти средства приобретут снаряжение и экипировку. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Всего планируется призвать 300 тысяч человек. Мобилизация связана со спецоперацией на Украине, которая проводится с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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