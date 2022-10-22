Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Мобилизованные получили новую льготу от правительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Для мобилизованных россиян вводится отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения. Погасить задолженность можно будет в рассрочку.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. Им будут платить так же, как военным, проходящим контрактную службу. Также введены кредитные каникулы.