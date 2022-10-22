Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Мобилизованные получили новую льготу от правительства
новость из сюжетаМобилизация в России
Для мобилизованных россиян вводится отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения. Погасить задолженность можно будет в рассрочку.
Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. Им будут платить так же, как военным, проходящим контрактную службу. Также введены кредитные каникулы.
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