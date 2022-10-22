Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, военный полигон, мобилизованные
Мобилизованные получили новую льготу от правительства Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Для мобилизованных россиян вводится отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения. Погасить задолженность можно будет в рассрочку.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. Им будут платить так же, как военным, проходящим контрактную службу. Также введены кредитные каникулы.

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Для мобилизованных россиян вводится отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения. Погасить задолженность можно будет в рассрочку. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. Всего планируется призвать 300 тысяч россиян. Им будут платить так же, как военным, проходящим контрактную службу. Также введены кредитные каникулы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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