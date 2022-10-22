«Укрэнерго»: масштаб новых ударов по Украине превышает последствия атаки 10 октября

На Украине сравнили последствия от ударов 10-12 и 22 октября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Масштаб ударов по Украине 22 октября сопоставим или может превышать последствия атак, совершенных 10—12 октября. Об этом сообщили в «Укрэнерго».
«22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября», — сообщили в telegram-канале «Укрэнерго».
Ранее украинские власти сообщили об ударах по Киевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Кировоградской областям. В Хмельницком, Родно и Луцке пропало электричество.
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