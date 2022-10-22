«Укрэнерго»: масштаб новых ударов по Украине превышает последствия атаки 10 октября

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
На Украине сравнили последствия от ударов 10-12 и 22 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Масштаб ударов по Украине 22 октября сопоставим или может превышать последствия атак, совершенных 10—12 октября. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября», — сообщили в telegram-канале «Укрэнерго».

Ранее украинские власти сообщили об ударах по Киевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Кировоградской областям. В Хмельницком, Родно и Луцке пропало электричество.

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Масштаб ударов по Украине 22 октября сопоставим или может превышать последствия атак, совершенных 10—12 октября. Об этом сообщили в «Укрэнерго». «22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября», — сообщили в telegram-канале «Укрэнерго». Ранее украинские власти сообщили об ударах по Киевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Кировоградской областям. В Хмельницком, Родно и Луцке пропало электричество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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