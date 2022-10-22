Премьер Украины припугнул Европу «миграционным цунами»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Энергопроект «Восточный транзит». Курган. Екатеринбург , электроэнергия, электросеть
Премьер--министр Украины пригрозил Европе массовым миграционным потоком, если Украина не восстановит электричество и отопление предстоящей зимой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Таким образом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль припугнул Европу.

«Предстоящей зимой, многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть и грозит произойти гуманитарная катастрофа, с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны, — уточнил он. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее в Киеве оценили ситуацию с экономией электроэнергии и выяснилось, что экономить украинцам электроэнергию предстоит еще очень долго. Также советник министра энергетики Украины Александр Харченко уточнял, что в результате массированных ударов Вооруженных сил России по Украине оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры страны.

Россия начала массированные удары по территории Украины с 10 октября. Это стало ударом России на подрыв украинской стороны Крымского моста. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Таким образом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль припугнул Европу. «Предстоящей зимой, многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть и грозит произойти гуманитарная катастрофа, с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны, — уточнил он. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее в Киеве оценили ситуацию с экономией электроэнергии и выяснилось, что экономить украинцам электроэнергию предстоит еще очень долго. Также советник министра энергетики Украины Александр Харченко уточнял, что в результате массированных ударов Вооруженных сил России по Украине оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры страны. Россия начала массированные удары по территории Украины с 10 октября. Это стало ударом России на подрыв украинской стороны Крымского моста. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...