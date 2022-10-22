Премьер Украины припугнул Европу «миграционным цунами»

22 октября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Премьер--министр Украины пригрозил Европе массовым миграционным потоком, если Украина не восстановит электричество и отопление предстоящей зимой Фото: Пресс-служба АО «СУЭНКО» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Таким образом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль припугнул Европу. «Предстоящей зимой, многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть и грозит произойти гуманитарная катастрофа, с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны, — уточнил он. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее в Киеве оценили ситуацию с экономией электроэнергии и выяснилось, что экономить украинцам электроэнергию предстоит еще очень долго. Также советник министра энергетики Украины Александр Харченко уточнял, что в результате массированных ударов Вооруженных сил России по Украине оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры страны. Россия начала массированные удары по территории Украины с 10 октября. Это стало ударом России на подрыв украинской стороны Крымского моста. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса.

Если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Таким образом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль припугнул Европу. «Предстоящей зимой, многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть и грозит произойти гуманитарная катастрофа, с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны, — уточнил он. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ранее в Киеве оценили ситуацию с экономией электроэнергии и выяснилось, что экономить украинцам электроэнергию предстоит еще очень долго. Также советник министра энергетики Украины Александр Харченко уточнял, что в результате массированных ударов Вооруженных сил России по Украине оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры страны. Россия начала массированные удары по территории Украины с 10 октября. Это стало ударом России на подрыв украинской стороны Крымского моста. РФ проводит спецоперацию с 24 февраля с целью защиты мирного населения Донбасса.