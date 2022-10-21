В Киеве оценили ситуацию с экономией электроэнергии

Минэнерго Украины: экономить электричество предстоит еще долго

22 октября 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Оборудование быстро восстановить не удастся, заявили в Минэнерго Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экономить электричество на Украине предстоит еще долго. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко. «Мы должны понимать, что ситуация с экономией [электроэнергии] с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года» — сказал Харченко. Его слова передает украинское агентство УНН. Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября в ответ на взрыв, который украинская сторона устроила на Крымском мосту. В некоторых регионах Украины пропал свет. Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан экономить электроэнергию. В частности, украинское ТВ перешло на свечи из-за экономии электричества.

Экономить электричество на Украине предстоит еще долго. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко. «Мы должны понимать, что ситуация с экономией [электроэнергии] с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года» — сказал Харченко. Его слова передает украинское агентство УНН. Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября в ответ на взрыв, который украинская сторона устроила на Крымском мосту. В некоторых регионах Украины пропал свет. Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан экономить электроэнергию. В частности, украинское ТВ перешло на свечи из-за экономии электричества.