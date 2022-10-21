21 октября 2022

В Киеве оценили ситуацию с экономией электроэнергии

Минэнерго Украины: экономить электричество предстоит еще долго
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото. Пермь., флаг украины
Оборудование быстро восстановить не удастся, заявили в Минэнерго Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экономить электричество на Украине предстоит еще долго. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко.

«Мы должны понимать, что ситуация с экономией [электроэнергии] с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года» — сказал Харченко. Его слова передает украинское агентство УНН.

Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября в ответ на взрыв, который украинская сторона устроила на Крымском мосту. В некоторых регионах Украины пропал свет. Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан экономить электроэнергию. В частности, украинское ТВ перешло на свечи из-за экономии электричества.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экономить электричество на Украине предстоит еще долго. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Александр Харченко. «Мы должны понимать, что ситуация с экономией [электроэнергии] с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени — от нескольких месяцев до года» — сказал Харченко. Его слова передает украинское агентство УНН. Удары по инфраструктуре Украины начались 10 октября в ответ на взрыв, который украинская сторона устроила на Крымском мосту. В некоторых регионах Украины пропал свет. Позже президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан экономить электроэнергию. В частности, украинское ТВ перешло на свечи из-за экономии электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...