Курганская прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП с четырьмя погибшими

22 октября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Было возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области взяла под контроль ход расследования ДТП на трассе «Иртыш», в котором погибло четыре человека. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «На место ДТП выезжал прокурор Шумихинского района А.В. Кравцов. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области», — сообщают в ведомстве. 22 октября около 6 часов утра на 131 километре трассы «Иртыш» произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. По предварительным данным, погибли четыре человека — два водителя и пассажиры. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

Прокуратура Курганской области взяла под контроль ход расследования ДТП на трассе «Иртыш», в котором погибло четыре человека. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «На место ДТП выезжал прокурор Шумихинского района А.В. Кравцов. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области», — сообщают в ведомстве. 22 октября около 6 часов утра на 131 километре трассы «Иртыш» произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. По предварительным данным, погибли четыре человека — два водителя и пассажиры. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».