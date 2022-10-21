Курганская прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП с четырьмя погибшими

Прокуратура Курганской области взяла под контроль ход расследования ДТП на трассе «Иртыш», в котором погибло четыре человека. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
«На место ДТП выезжал прокурор Шумихинского района А.В. Кравцов. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области», — сообщают в ведомстве.
22 октября около 6 часов утра на 131 километре трассы «Иртыш» произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. По предварительным данным, погибли четыре человека — два водителя и пассажиры. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45