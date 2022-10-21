ВСУ вновь выпустили несколько ракет по Херсону

22 октября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

ВСУ вновь попытались взорвать Антоновский мост в Херсоне Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украинские боевики выпустили несколько ракет по Херсону. Предварительно, взрывы слышны в районе Антоновского моста. Боевики ВСУ выпустили около шести ракет по Херсону, сообщает корреспондент telegram-канала «Главное в Херсоне». По предварительным данным, украинские националисты вновь попытались нанести удар по Антоновскому мосту. Ранее сообщалось, что украинские националисты выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека. Около 10 человек пострадали, сообщал председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

Украинские боевики выпустили несколько ракет по Херсону. Предварительно, взрывы слышны в районе Антоновского моста. Боевики ВСУ выпустили около шести ракет по Херсону, сообщает корреспондент telegram-канала «Главное в Херсоне». По предварительным данным, украинские националисты вновь попытались нанести удар по Антоновскому мосту. Ранее сообщалось, что украинские националисты выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. В результате удара погибли четыре человека. Около 10 человек пострадали, сообщал председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.