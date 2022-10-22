Вернувшегося из Украины участника СВО расчленили во время застолья в Якутии

22 октября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Участник СВО был убит в ходе застолья, с распитием алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации на Украине, который вернулся домой в Якутию, был жестоко убит, а затем расчленен во время застолья. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике Саха (Якутия). «Инцидент произошел во время застолья с употреблением спиртных напитков. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку. <…> Двое мужчин <…> забили насмерть недавно вернувшегося из Украины военнослужащего. Затем, <…> они расчленили тело», — уточняют в пресс-службе ведомства. Их слова приводит газета argumenti.ru. Двум мужчинам 1991 и 1999 года рождения предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Участник спецоперации на Украине, который вернулся домой в Якутию, был жестоко убит, а затем расчленен во время застолья. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике Саха (Якутия). «Инцидент произошел во время застолья с употреблением спиртных напитков. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку. <…> Двое мужчин <…> забили насмерть недавно вернувшегося из Украины военнослужащего. Затем, <…> они расчленили тело», — уточняют в пресс-службе ведомства. Их слова приводит газета argumenti.ru. Двум мужчинам 1991 и 1999 года рождения предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.