Вернувшегося из Украины участника СВО расчленили во время застолья в Якутии

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Участник СВО был убит в ходе застолья, с распитием алкоголя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации на Украине, который вернулся домой в Якутию, был жестоко убит, а затем расчленен во время застолья. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике Саха (Якутия).

«Инцидент произошел во время застолья с употреблением спиртных напитков. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку. <…> Двое мужчин <…> забили насмерть недавно вернувшегося из Украины военнослужащего. Затем, <…> они расчленили тело», — уточняют в пресс-службе ведомства. Их слова приводит газета argumenti.ru. Двум мужчинам 1991 и 1999 года рождения предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Участник спецоперации на Украине, который вернулся домой в Якутию, был жестоко убит, а затем расчленен во время застолья. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике Саха (Якутия). «Инцидент произошел во время застолья с употреблением спиртных напитков. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, переросшая в драку. <…> Двое мужчин <…> забили насмерть недавно вернувшегося из Украины военнослужащего. Затем, <…> они расчленили тело», — уточняют в пресс-службе ведомства. Их слова приводит газета argumenti.ru. Двум мужчинам 1991 и 1999 года рождения предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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