Депутат Госдумы Делягин: Россия окажется в плюсе, если Запад введет потолок цен на нефть

22 октября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

США попытаются установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия окажется в плюсе, если на Западе будет введен потолок цен на нефть, поскольку рынок отреагирует ростом стоимости углеводородов на любые ограничительные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица США попытаются установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В качестве ориентира используется средняя стоимость нефти за последние пять лет. «Страны, которые установят потолок, не будут получать нашу нефть. Она будет продаваться через посредников. Естественно, посредники будут отщипывать себе часть разницы рыночной цены. Но нужно понимать, что если в результате ограничительных мер цена на нефть подскочит, как это обычно бывает в панических ситуациях, то наши будут зарабатывать больше, чем сейчас», — сказал Михаил Делягин. Это решение отразится на росте «серой» экономике в мире, но для России негативных последствий не будет, подчеркнул парламентарий. «Другое дело, что часть этих денег будет непрозрачной. Они будут формально не нашими, то есть это будет рост глобальной „серой“ экономики. Но это уже не наша проблема. Мы можем оказаться в плюсе. Это зависит от умений переговорщиков, но я не вижу ничего плохого для нас в этой ситуации», — заключил экономист. Решение стран Запада ограничить цены на российские нефть и газ связано с началом спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые попытаются ввести на них потолок цен.

Россия окажется в плюсе, если на Западе будет введен потолок цен на нефть, поскольку рынок отреагирует ростом стоимости углеводородов на любые ограничительные меры. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица США попытаются установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В качестве ориентира используется средняя стоимость нефти за последние пять лет. «Страны, которые установят потолок, не будут получать нашу нефть. Она будет продаваться через посредников. Естественно, посредники будут отщипывать себе часть разницы рыночной цены. Но нужно понимать, что если в результате ограничительных мер цена на нефть подскочит, как это обычно бывает в панических ситуациях, то наши будут зарабатывать больше, чем сейчас», — сказал Михаил Делягин. Это решение отразится на росте «серой» экономике в мире, но для России негативных последствий не будет, подчеркнул парламентарий. «Другое дело, что часть этих денег будет непрозрачной. Они будут формально не нашими, то есть это будет рост глобальной „серой“ экономики. Но это уже не наша проблема. Мы можем оказаться в плюсе. Это зависит от умений переговорщиков, но я не вижу ничего плохого для нас в этой ситуации», — заключил экономист. Решение стран Запада ограничить цены на российские нефть и газ связано с началом спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые попытаются ввести на них потолок цен.