На нефтебазе в Норильске произошел разлив двух тонн топлива

22 октября 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

На нефтебазе в Норильске произошел разлив нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На нефтебазе в Норильске произошел разлив топлива при перекачке двух тонн нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю. «При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования (системы заградительных сооружений для защиты территорий — прим. URA.RU), объемом 2 тонны», — уточняется в ведомстве. При этом подчеркивается, что угрозы попадания нефти в водоемы нет. Всего на ликвидацию последствий разлива привлечено 39 человек и четыре единицы техники. Кроме того, место обработано сорбентом. Ранее приморский районный суд Новороссийска 6 июля приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 дней за нарушения плана ликвидации разливов нефти. Также пермское предприятие ООО «Сиаль» в конце июня наказали за разлив нефти.

На нефтебазе в Норильске произошел разлив топлива при перекачке двух тонн нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю. «При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования (системы заградительных сооружений для защиты территорий — прим. URA.RU), объемом 2 тонны», — уточняется в ведомстве. При этом подчеркивается, что угрозы попадания нефти в водоемы нет. Всего на ликвидацию последствий разлива привлечено 39 человек и четыре единицы техники. Кроме того, место обработано сорбентом. Ранее приморский районный суд Новороссийска 6 июля приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 дней за нарушения плана ликвидации разливов нефти. Также пермское предприятие ООО «Сиаль» в конце июня наказали за разлив нефти.