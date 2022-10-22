На нефтебазе в Норильске произошел разлив двух тонн топлива

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На нефтебазе в Норильске произошел разлив нефти Фото:

На нефтебазе в Норильске произошел разлив топлива при перекачке двух тонн нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования (системы заградительных сооружений для защиты территорий — прим. URA.RU), объемом 2 тонны», — уточняется в ведомстве. При этом подчеркивается, что угрозы попадания нефти в водоемы нет. Всего на ликвидацию последствий разлива привлечено 39 человек и четыре единицы техники. Кроме того, место обработано сорбентом.

Ранее приморский районный суд Новороссийска 6 июля приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 дней за нарушения плана ликвидации разливов нефти. Также пермское предприятие ООО «Сиаль» в конце июня наказали за разлив нефти.

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На нефтебазе в Норильске произошел разлив топлива при перекачке двух тонн нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю. «При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования (системы заградительных сооружений для защиты территорий — прим. URA.RU), объемом 2 тонны», — уточняется в ведомстве. При этом подчеркивается, что угрозы попадания нефти в водоемы нет. Всего на ликвидацию последствий разлива привлечено 39 человек и четыре единицы техники. Кроме того, место обработано сорбентом. Ранее приморский районный суд Новороссийска 6 июля приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 дней за нарушения плана ликвидации разливов нефти. Также пермское предприятие ООО «Сиаль» в конце июня наказали за разлив нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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