Пермское предприятие наказали за разлив нефти

Предприятие пыталось скрыть произошедшее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае ООО «Сиаль» оплатила ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами и попытку это скрыть. Об оплате ущерба сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Загрязнение почвы нефтепродуктами на территории ООО «Сиаль», которая занимается переливом нефтяных жидкостей в Ильинском районе Пермского края, было зафиксировано еще в 2020 году. Тогда же было установлено, что загрязненную почву предприятие засыпало песком, гравием и глиной. «В соответствии с Законом „Об охране окружающей среды“ вред, нанесенный почве, составил свыше 2,3 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

С насчитанной суммой предприятие не согласилось и пыталось оспорить размер ущерба в суде. В результате разбирательств, суд обязал предприятие выплатить всю сумму в полном объеме, деньги будут направлены в бюджет Ильинского муниципального округа.

Ранее URA.RU сообщало о попадании в почву на территории Пермского края 18 тонн опасных отходов. Ущерб от загрязнения составил свыше 13 млн рублей.