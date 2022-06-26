26 июня 2022

Пермское предприятие наказали за разлив нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разлив нефти. Нефтеюганск, мертвая рыба, разлив нефти
Предприятие пыталось скрыть произошедшее Фото:

В Пермском крае ООО «Сиаль» оплатила ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами и попытку это скрыть. Об оплате ущерба сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Загрязнение почвы нефтепродуктами на территории ООО «Сиаль», которая занимается переливом нефтяных жидкостей в Ильинском районе Пермского края, было зафиксировано еще в 2020 году. Тогда же было установлено, что загрязненную почву предприятие засыпало песком, гравием и глиной. «В соответствии с Законом „Об охране окружающей среды“ вред, нанесенный почве, составил свыше 2,3 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

С насчитанной суммой предприятие не согласилось и пыталось оспорить размер ущерба в суде. В результате разбирательств, суд обязал предприятие выплатить всю сумму в полном объеме, деньги будут направлены в бюджет Ильинского муниципального округа.

Ранее URA.RU сообщало о попадании в почву на территории Пермского края 18 тонн опасных отходов. Ущерб от загрязнения составил свыше 13 млн рублей.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В Пермском крае ООО «Сиаль» оплатила ущерб от загрязнения почвы нефтепродуктами и попытку это скрыть. Об оплате ущерба сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Загрязнение почвы нефтепродуктами на территории ООО «Сиаль», которая занимается переливом нефтяных жидкостей в Ильинском районе Пермского края, было зафиксировано еще в 2020 году. Тогда же было установлено, что загрязненную почву предприятие засыпало песком, гравием и глиной. «В соответствии с Законом „Об охране окружающей среды“ вред, нанесенный почве, составил свыше 2,3 млн рублей», — сообщили в ведомстве. С насчитанной суммой предприятие не согласилось и пыталось оспорить размер ущерба в суде. В результате разбирательств, суд обязал предприятие выплатить всю сумму в полном объеме, деньги будут направлены в бюджет Ильинского муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало о попадании в почву на территории Пермского края 18 тонн опасных отходов. Ущерб от загрязнения составил свыше 13 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...