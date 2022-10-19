В восьми регионах РФ ввели особый режим въезда и выезда

В восьми регионах России ограничили свободу передвижения
В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ввели особый режим въезда и выезда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим среднего уровня реагирования. Ввести особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
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