В восьми регионах РФ ввели особый режим въезда и выезда

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
В восьми регионах России ограничили свободу передвижения Фото:

В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ввели особый режим въезда и выезда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим среднего уровня реагирования. Ввести особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

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В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях ввели особый режим въезда и выезда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим среднего уровня реагирования. Ввести особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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