При возгорании на оборонном предприятии Перми погибли 2 человека

На пермском пороховом заводе снова произошло ЧП с погибшими Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

При пожаре на пороховом заводе нашли тело второго погибшего, — сообщает издание Properm. Сегодня вечером в Перми произошло возгорание на оборонном предприятии Пермского края, погибли 2 человека.

«Возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. Приехавшие пожарные локализировали пожар на площади 20 квадратных метров», — сообщает телеграм-канал «112».

Тела двух работников обнаружили на территории завода, еще один пострадал. В ГУ МЧС пояснили, что для ликвидации силы и средства не привлекались, на месте работают спецподразделения и службы завода.

Ранее URA.RU сообщало о том, что судебные приставы проконтролировали выплату денег, которые по решению суда должен был выплатить пермский пороховой завод родственникам погибшей сотрудницы. Трагедия произошла еще в 2020 году. Женщина находилась в котельной, когда произошла разгерметизация парового жаротрубного котла, от полученных ожогов пермячка скончалась, как и признанный позже виновным машинист-кочегар котельной.