Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями яркого северного сияния. Снимки сделаны в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Игриме (Березовский район), в районе Приобского месторождения.
«Классно вообще. Камера не передает», — написала в паблике «Это Юганск детка, Нефтеюганск» Анастасия Кузнецова. «В интернете пишут, что сегодня и завтра ночью сияния», — поделилась Алина Шашкова в паблике «Нетипичный Ханты-Мансийск». «Как часто оно бывает? Жил всю жизнь и ни разу не видел, недавно вообще уехал в Сургут», — прокомментировал фотографии пользователь с ником So What.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы также массово делятся фотографиями северного сияния. Жители округа публикуют снимки в соцсетях.
Жители ХМАО восхищаются опубликованными снимками
Evgeny Alexandrovich, «ВКонтакте»
Фотографиями поделились и в официальном telegram-канале властей региона
Тelegram-канал «Югра Официально»
Снимок с Приобского месторождения
Тelegram-канал «Это Юганск детка, Нефтеюганск»
Северное сияние в Игриме (Березовский район)
Ринат Мухамедчанов, «ВКонтакте»
Северное сияние можно будет увидеть и завтра, пишут пользователи соцсети
Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями яркого северного сияния. Снимки сделаны в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Игриме (Березовский район), в районе Приобского месторождения. «Классно вообще. Камера не передает», — написала в паблике «Это Юганск детка, Нефтеюганск» Анастасия Кузнецова. «В интернете пишут, что сегодня и завтра ночью сияния», — поделилась Алина Шашкова в паблике «Нетипичный Ханты-Мансийск». «Как часто оно бывает? Жил всю жизнь и ни разу не видел, недавно вообще уехал в Сургут», — прокомментировал фотографии пользователь с ником So What. Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы также массово делятся фотографиями северного сияния. Жители округа публикуют снимки в соцсетях.