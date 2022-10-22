22 октября 2022
21 октября 2022

Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Пользователи восхищаются фотографиями северного сияния в соцсетях Фото:

Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями яркого северного сияния. Снимки сделаны в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Игриме (Березовский район), в районе Приобского месторождения.

«Классно вообще. Камера не передает», — написала в паблике «Это Юганск детка, Нефтеюганск» Анастасия Кузнецова. «В интернете пишут, что сегодня и завтра ночью сияния», — поделилась Алина Шашкова в паблике «Нетипичный Ханты-Мансийск». «Как часто оно бывает? Жил всю жизнь и ни разу не видел, недавно вообще уехал в Сургут», — прокомментировал фотографии пользователь с ником So What.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы также массово делятся фотографиями северного сияния. Жители округа публикуют снимки в соцсетях.

Жители ХМАО восхищаются опубликованными снимками
Фотографиями поделились и в официальном telegram-канале властей региона
Снимок с Приобского месторождения
Северное сияние в Игриме (Березовский район)
Северное сияние можно будет увидеть и завтра, пишут пользователи соцсети

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Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями яркого северного сияния. Снимки сделаны в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Игриме (Березовский район), в районе Приобского месторождения. «Классно вообще. Камера не передает», — написала в паблике «Это Юганск детка, Нефтеюганск» Анастасия Кузнецова. «В интернете пишут, что сегодня и завтра ночью сияния», — поделилась Алина Шашкова в паблике «Нетипичный Ханты-Мансийск». «Как часто оно бывает? Жил всю жизнь и ни разу не видел, недавно вообще уехал в Сургут», — прокомментировал фотографии пользователь с ником So What. Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы также массово делятся фотографиями северного сияния. Жители округа публикуют снимки в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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