Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

Пользователи восхищаются фотографиями северного сияния в соцсетях Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители ХМАО делятся в соцсетях фотографиями яркого северного сияния. Снимки сделаны в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Игриме (Березовский район), в районе Приобского месторождения.

«Классно вообще. Камера не передает», — написала в паблике «Это Юганск детка, Нефтеюганск» Анастасия Кузнецова. «В интернете пишут, что сегодня и завтра ночью сияния», — поделилась Алина Шашкова в паблике «Нетипичный Ханты-Мансийск». «Как часто оно бывает? Жил всю жизнь и ни разу не видел, недавно вообще уехал в Сургут», — прокомментировал фотографии пользователь с ником So What.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы также массово делятся фотографиями северного сияния. Жители округа публикуют снимки в соцсетях.

Жители ХМАО восхищаются опубликованными снимками Evgeny Alexandrovich, «ВКонтакте»

Фотографиями поделились и в официальном telegram-канале властей региона Тelegram-канал «Югра Официально»

Снимок с Приобского месторождения Тelegram-канал «Это Юганск детка, Нефтеюганск»

Северное сияние в Игриме (Березовский район) Ринат Мухамедчанов, «ВКонтакте»