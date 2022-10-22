Премьер Саксонии высказался о восстановлении «Северного потока»

Spiegel: премьер Саксонии Кречмер призвал восстановить «Северный поток-1»

23 октября 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Германский политик призывает к возобновлению «Северного потока-1», пишет Spiegel Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Германии необходим трубопроводный газ, но это возможно только при действующем трубопроводе «Северный поток-1». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. «Нам понадобится трубопроводный газ, и это возможно только с функционирующими трубопроводами», — сказал Кречмер, отвечая на вопрос, ожидает ли он ремонта поврежденного газопровода «Северный поток-1». Его слова передает журнал Spiegel. По его мнению, Германия сможет использовать российский газ только после окончания украинского кризиса. Ранее Кречмер заявлял, что Германия не сможет обойтись без газа из РФ. По его словам, жители ФРГ еще не до конца осознают, что их ждет. Ранее в Кремле сообщили, что «Северный поток» можно отремонтировать, но на сроки восстановления газопровода повлияет позиция западных стран.

Германии необходим трубопроводный газ, но это возможно только при действующем трубопроводе «Северный поток-1». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. «Нам понадобится трубопроводный газ, и это возможно только с функционирующими трубопроводами», — сказал Кречмер, отвечая на вопрос, ожидает ли он ремонта поврежденного газопровода «Северный поток-1». Его слова передает журнал Spiegel. По его мнению, Германия сможет использовать российский газ только после окончания украинского кризиса. Ранее Кречмер заявлял, что Германия не сможет обойтись без газа из РФ. По его словам, жители ФРГ еще не до конца осознают, что их ждет. Ранее в Кремле сообщили, что «Северный поток» можно отремонтировать, но на сроки восстановления газопровода повлияет позиция западных стран.