22 октября 2022
21 октября 2022

В Челябинске возобновилась отправка мобилизованных на спецоперацию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка. Челябинск
На фронт военнослужащих проводили родственники и друзья Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Челябинске 23 октября возобновили отправку призванных в рамках частичной мобилизации резервистов на фронт. Об этом URA.RU сообщил один из мобилизованных — Максим Тарких, ранее служивший в воздушно-десантных войсках.

«Служил срочную в воздушно-десантных войсках. Пошел добровольцем. Настрой боевой», — рассказал URA.RU Тарких.

Боец отметил, что в Челябинске у него осталась семья. Челябинец уверен: защита родины является долгом мужчины. Отправка на фронт состоялась 23 октября из военкомата Тракторозаводского и Ленинского районов. Также для участия в спецоперации отправился Денис Фомин.

«Ранее служил. В Челябинске остаются детей супруга и двое детей 5 и 10 детей. Пришел по повестке. Отличный, оптимистичный настрой. Не переживаю, не страшно», — признался URA.RU Фомин.

Челябинец вместе с супругой работает в компании, относящейся к пищевой промышленности. Фомин отметил, что замену на время его отсутствия найдут.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. 21 сентября в РФ объявили о проведении частичной мобилизации. Предпочтения отдают людям, прошедшим службу в армии и с боевым опытом.

Отправка. Челябинск
Максим Тарких записался добровольцем в Донбасс
Фото:
Отправка. Челябинск
Отправка мобилизованных из Челябинска возобновилась 23 октября
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске 23 октября возобновили отправку призванных в рамках частичной мобилизации резервистов на фронт. Об этом URA.RU сообщил один из мобилизованных — Максим Тарких, ранее служивший в воздушно-десантных войсках. «Служил срочную в воздушно-десантных войсках. Пошел добровольцем. Настрой боевой», — рассказал URA.RU Тарких. Боец отметил, что в Челябинске у него осталась семья. Челябинец уверен: защита родины является долгом мужчины. Отправка на фронт состоялась 23 октября из военкомата Тракторозаводского и Ленинского районов. Также для участия в спецоперации отправился Денис Фомин. «Ранее служил. В Челябинске остаются детей супруга и двое детей 5 и 10 детей. Пришел по повестке. Отличный, оптимистичный настрой. Не переживаю, не страшно», — признался URA.RU Фомин. Челябинец вместе с супругой работает в компании, относящейся к пищевой промышленности. Фомин отметил, что замену на время его отсутствия найдут. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. 21 сентября в РФ объявили о проведении частичной мобилизации. Предпочтения отдают людям, прошедшим службу в армии и с боевым опытом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...