На фронт военнослужащих проводили родственники и друзья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинске 23 октября возобновили отправку призванных в рамках частичной мобилизации резервистов на фронт. Об этом URA.RU сообщил один из мобилизованных — Максим Тарких, ранее служивший в воздушно-десантных войсках.

«Служил срочную в воздушно-десантных войсках. Пошел добровольцем. Настрой боевой», — рассказал URA.RU Тарких.

Боец отметил, что в Челябинске у него осталась семья. Челябинец уверен: защита родины является долгом мужчины. Отправка на фронт состоялась 23 октября из военкомата Тракторозаводского и Ленинского районов. Также для участия в спецоперации отправился Денис Фомин.

«Ранее служил. В Челябинске остаются детей супруга и двое детей 5 и 10 детей. Пришел по повестке. Отличный, оптимистичный настрой. Не переживаю, не страшно», — признался URA.RU Фомин.

Челябинец вместе с супругой работает в компании, относящейся к пищевой промышленности. Фомин отметил, что замену на время его отсутствия найдут.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. 21 сентября в РФ объявили о проведении частичной мобилизации. Предпочтения отдают людям, прошедшим службу в армии и с боевым опытом.

Максим Тарких записался добровольцем в Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU