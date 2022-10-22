22 октября 2022
21 октября 2022

В Свердловской области заметили северное сияние. Фото

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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Жители Серова наблюдали необычное природное явление (фото из архива) Фото:

Жители Серова (город на севере Свердловской области) в ночь на 23 ноября наблюдали северное сияние. В соцсетях пользователи поделились фотографиями природного явления.

«Что-то новенькое для Серова, первый раз вижу такое явление», — написал один из пользователей в группе Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». Ему ответили, что северное сияние было над городом как минимум в 2004 году, кто-то из пользователей добавляет, что видел сияние в городе несколько раз.

«Очень красиво, видел сегодня», — делится еще один местный житель. «На Металлурге (один из районов Серова, — прим. URA.RU) тоже видно было», — отмечает другой пользователь. Несколько человек поделились фотографиями северного сияния над городом. Такие же снимки опубликовали жители ХМАО, тоже наблюдавшие природное явление.

Жители Серова смогли увидеть северное сияние
Фото:
Пользователи делятся в соцсетях фотографиями северного сияния
Фото:

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Жители Серова (город на севере Свердловской области) в ночь на 23 ноября наблюдали северное сияние. В соцсетях пользователи поделились фотографиями природного явления. «Что-то новенькое для Серова, первый раз вижу такое явление», — написал один из пользователей в группе Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». Ему ответили, что северное сияние было над городом как минимум в 2004 году, кто-то из пользователей добавляет, что видел сияние в городе несколько раз. «Очень красиво, видел сегодня», — делится еще один местный житель. «На Металлурге (один из районов Серова, — прим. URA.RU) тоже видно было», — отмечает другой пользователь. Несколько человек поделились фотографиями северного сияния над городом. Такие же снимки опубликовали жители ХМАО, тоже наблюдавшие природное явление.
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