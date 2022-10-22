В Свердловской области заметили северное сияние. Фото

23 октября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Жители Серова наблюдали необычное природное явление (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Серова (город на севере Свердловской области) в ночь на 23 ноября наблюдали северное сияние. В соцсетях пользователи поделились фотографиями природного явления. «Что-то новенькое для Серова, первый раз вижу такое явление», — написал один из пользователей в группе Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». Ему ответили, что северное сияние было над городом как минимум в 2004 году, кто-то из пользователей добавляет, что видел сияние в городе несколько раз. «Очень красиво, видел сегодня», — делится еще один местный житель. «На Металлурге (один из районов Серова, — прим. URA.RU) тоже видно было», — отмечает другой пользователь. Несколько человек поделились фотографиями северного сияния над городом. Такие же снимки опубликовали жители ХМАО, тоже наблюдавшие природное явление. Жители Серова смогли увидеть северное сияние Фото: Екатерина Кузнецова, vk.com Пользователи делятся в соцсетях фотографиями северного сияния Фото: Денис Киселев, vk.com

Жители Серова (город на севере Свердловской области) в ночь на 23 ноября наблюдали северное сияние. В соцсетях пользователи поделились фотографиями природного явления. «Что-то новенькое для Серова, первый раз вижу такое явление», — написал один из пользователей в группе Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». Ему ответили, что северное сияние было над городом как минимум в 2004 году, кто-то из пользователей добавляет, что видел сияние в городе несколько раз. «Очень красиво, видел сегодня», — делится еще один местный житель. «На Металлурге (один из районов Серова, — прим. URA.RU) тоже видно было», — отмечает другой пользователь. Несколько человек поделились фотографиями северного сияния над городом. Такие же снимки опубликовали жители ХМАО, тоже наблюдавшие природное явление.