Жители Серова (город на севере Свердловской области) в ночь на 23 ноября наблюдали северное сияние. В соцсетях пользователи поделились фотографиями природного явления.
«Что-то новенькое для Серова, первый раз вижу такое явление», — написал один из пользователей в группе Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». Ему ответили, что северное сияние было над городом как минимум в 2004 году, кто-то из пользователей добавляет, что видел сияние в городе несколько раз.
«Очень красиво, видел сегодня», — делится еще один местный житель. «На Металлурге (один из районов Серова, — прим. URA.RU) тоже видно было», — отмечает другой пользователь. Несколько человек поделились фотографиями северного сияния над городом. Такие же снимки опубликовали жители ХМАО, тоже наблюдавшие природное явление.
Жители Серова смогли увидеть северное сияние
Фото: Екатерина Кузнецова, vk.com
Пользователи делятся в соцсетях фотографиями северного сияния
Фото: Денис Киселев, vk.com
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Жители Серова (город на севере Свердловской области) в ночь на 23 ноября наблюдали северное сияние. В соцсетях пользователи поделились фотографиями природного явления. «Что-то новенькое для Серова, первый раз вижу такое явление», — написал один из пользователей в группе Serovdetka в соцсети «ВКонтакте». Ему ответили, что северное сияние было над городом как минимум в 2004 году, кто-то из пользователей добавляет, что видел сияние в городе несколько раз. «Очень красиво, видел сегодня», — делится еще один местный житель. «На Металлурге (один из районов Серова, — прим. URA.RU) тоже видно было», — отмечает другой пользователь. Несколько человек поделились фотографиями северного сияния над городом. Такие же снимки опубликовали жители ХМАО, тоже наблюдавшие природное явление.