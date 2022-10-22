Мобилизованных жителей Златоуста (Челябинская область) проводили в учебную часть для боевого слаживания и следом — в Донбасс. Как сообщила пресс-служба мэрии, бойцам выдали сухпаек и необходимые вещи.
«Утром 23 октября от дворца Победы прошла очередная отправка златоустовцев. Мобилизованные и добровольцы поехали на подготовку и боевое слаживание в учебные центры», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.
Проводить бойцов собрались родственники и друзья, представители власти, духовенства и общественники. Всего на площади перед учреждением культуры собралось несколько десятков горожан.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она стала очередным этапом в рамках проведения спецоперации на Украине. Кампанию объявили 24 февраля.
Проводить бойцов собрались родственники и друзья
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста / Владимир Голынкин
Златоустовцев благословили представители религий, напутствовали руководители города
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста / Владимир Голынкин
Бойцов снарядили сухпайками и вещами
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста / Владимир Голынкин
Отправляли мобилизованных от дворца Победы
Фото: пресс-служба мэрии Златоуста / Владимир Голынкин
Мобилизованных жителей Златоуста (Челябинская область) проводили в учебную часть для боевого слаживания и следом — в Донбасс. Как сообщила пресс-служба мэрии, бойцам выдали сухпаек и необходимые вещи. «Утром 23 октября от дворца Победы прошла очередная отправка златоустовцев. Мобилизованные и добровольцы поехали на подготовку и боевое слаживание в учебные центры», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Проводить бойцов собрались родственники и друзья, представители власти, духовенства и общественники. Всего на площади перед учреждением культуры собралось несколько десятков горожан. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она стала очередным этапом в рамках проведения спецоперации на Украине. Кампанию объявили 24 февраля.