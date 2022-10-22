Златоутовцев для боевого слаживания отправили утром 23 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Златоуста (Челябинская область) проводили в учебную часть для боевого слаживания и следом — в Донбасс. Как сообщила пресс-служба мэрии, бойцам выдали сухпаек и необходимые вещи.

«Утром 23 октября от дворца Победы прошла очередная отправка златоустовцев. Мобилизованные и добровольцы поехали на подготовку и боевое слаживание в учебные центры», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

Проводить бойцов собрались родственники и друзья, представители власти, духовенства и общественники. Всего на площади перед учреждением культуры собралось несколько десятков горожан.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она стала очередным этапом в рамках проведения спецоперации на Украине. Кампанию объявили 24 февраля.

Проводить бойцов собрались родственники и друзья Фото: пресс-служба мэрии Златоуста / Владимир Голынкин

Златоустовцев благословили представители религий, напутствовали руководители города Фото: пресс-служба мэрии Златоуста / Владимир Голынкин

Бойцов снарядили сухпайками и вещами Фото: пресс-служба мэрии Златоуста / Владимир Голынкин