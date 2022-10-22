22 октября 2022
21 октября 2022

Мобилизованных жителей Златоуста проводили на боевое слаживание. Фото

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Отправка. Челябинск
Златоутовцев для боевого слаживания отправили утром 23 октября Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Златоуста (Челябинская область) проводили в учебную часть для боевого слаживания и следом — в Донбасс. Как сообщила пресс-служба мэрии, бойцам выдали сухпаек и необходимые вещи.

«Утром 23 октября от дворца Победы прошла очередная отправка златоустовцев. Мобилизованные и добровольцы поехали на подготовку и боевое слаживание в учебные центры», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

Проводить бойцов собрались родственники и друзья, представители власти, духовенства и общественники. Всего на площади перед учреждением культуры собралось несколько десятков горожан.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она стала очередным этапом в рамках проведения спецоперации на Украине. Кампанию объявили 24 февраля.

Проводить бойцов собрались родственники и друзья
Фото:
Златоустовцев благословили представители религий, напутствовали руководители города
Фото:
Бойцов снарядили сухпайками и вещами
Фото:
Отправляли мобилизованных от дворца Победы
Фото:

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Мобилизованных жителей Златоуста (Челябинская область) проводили в учебную часть для боевого слаживания и следом — в Донбасс. Как сообщила пресс-служба мэрии, бойцам выдали сухпаек и необходимые вещи. «Утром 23 октября от дворца Победы прошла очередная отправка златоустовцев. Мобилизованные и добровольцы поехали на подготовку и боевое слаживание в учебные центры», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Проводить бойцов собрались родственники и друзья, представители власти, духовенства и общественники. Всего на площади перед учреждением культуры собралось несколько десятков горожан. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она стала очередным этапом в рамках проведения спецоперации на Украине. Кампанию объявили 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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