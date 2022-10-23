Власти ЦАР предложили России совместно добывать алмазы

Для добычи алмазов на территории ЦАР необходимо разрешение парламента Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) были бы рады сотрудничать с Россией в добыче алмазов на территории африканского государства. Об этом сообщил председатель парламента республики Симплис Саранджи.

«ЦАР была бы рада сотрудничать с российскими компаниями в добыче алмазов», — цитирует Саранджи РИА Новости. При этом, он добавил, что пока от российских компаний не поступало предложений по этому поводу. Также он опроверг информацию о том, что Россия уже занимается добычей и разведкой алмазов на территории африканского государства. Для такой деятельности необходимо получать разрешение парламента страны, отметил Саранджи.

Ранее руководство ЦАР говорило о важности признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. По их мнению, этот шаг необходим для остановки кровопролития на востоке Украины.