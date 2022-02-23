Президент ЦАР рассказал о пользе признания ДНР и ЛНР

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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Многие поддерживают признание ДНР и ЛНР, поскольку это поможет избежать насилия, считает Фостен-Аркандж Туадера Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик позволит остановить кровопролитие на востоке Европы. Такое мнение высказал президент Центральноафриканской республики Фостен-Аркандж Туадера.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — цитирует Фостена-Арканджа Туадеру РИА «Новости».

Президент ЦАР придерживается курса на усиление безопасности в республике. В связи с этим он пригласил в страну российских военных инструкторов, которых в СМИ причисляют к ЧВК «Вагнера». С их помощью в ЦАР удалось преодолеть кризис безопасности и сохранить человеческие жизни.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Москва пошла на этот шаг, чтобы избежать смертей, жертв и катастрофы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российский парламент единогласно принял решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Документы предусматривают размещение военных баз РФ на территории Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что готовятся защитить мирных жителей в ДНР и ЛНР, передает «Царьград».

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Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик позволит остановить кровопролитие на востоке Европы. Такое мнение высказал президент Центральноафриканской республики Фостен-Аркандж Туадера. «Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней», — цитирует Фостена-Арканджа Туадеру РИА «Новости». Президент ЦАР придерживается курса на усиление безопасности в республике. В связи с этим он пригласил в страну российских военных инструкторов, которых в СМИ причисляют к ЧВК «Вагнера». С их помощью в ЦАР удалось преодолеть кризис безопасности и сохранить человеческие жизни. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Москва пошла на этот шаг, чтобы избежать смертей, жертв и катастрофы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российский парламент единогласно принял решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Документы предусматривают размещение военных баз РФ на территории Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что готовятся защитить мирных жителей в ДНР и ЛНР, передает «Царьград».
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