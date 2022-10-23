ВСУ ударили по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники Росэнергоатома

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, руины, днр, разрушения, зачистка, последствия взрыва, волноваха, z войска
В момент удара гостиница была абсолютно пуста Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где должен был остановиться советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа. Об этом сообщили местные власти. В момент удара сотрудников Росэнергоатома не было в гостинице.

«Три удара были нанесены по гостинице „Алиса“. В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники „Росэнергоатома“. Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке», — сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа заявил, что удар по гостинице был нанесен намеренно. Волга подчеркнул, что отель в момент удара был абсолютно пустым.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару. Обстрел велся с противоположной стороны Днепра, написал он в своем telegram-канале. По словам Рогова, сообщений о пострадавших не поступало. Ранее Рогов заявлял, что украинской армии поставили задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до проведения промежуточных выборов в США.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где должен был остановиться советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа. Об этом сообщили местные власти. В момент удара сотрудников Росэнергоатома не было в гостинице. «Три удара были нанесены по гостинице „Алиса“. В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники „Росэнергоатома“. Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке», — сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24». Карчаа заявил, что удар по гостинице был нанесен намеренно. Волга подчеркнул, что отель в момент удара был абсолютно пустым. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару. Обстрел велся с противоположной стороны Днепра, написал он в своем telegram-канале. По словам Рогова, сообщений о пострадавших не поступало. Ранее Рогов заявлял, что украинской армии поставили задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до проведения промежуточных выборов в США.
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