Вооруженные силы Украины нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где должен был остановиться советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа. Об этом сообщили местные власти. В момент удара сотрудников Росэнергоатома не было в гостинице.
«Три удара были нанесены по гостинице „Алиса“. В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники „Росэнергоатома“. Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке», — сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».
Карчаа заявил, что удар по гостинице был нанесен намеренно. Волга подчеркнул, что отель в момент удара был абсолютно пустым.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару. Обстрел велся с противоположной стороны Днепра, написал он в своем telegram-канале. По словам Рогова, сообщений о пострадавших не поступало. Ранее Рогов заявлял, что украинской армии поставили задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до проведения промежуточных выборов в США.
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где должен был остановиться советник генерального директора Росэнергоатома Ренат Карчаа. Об этом сообщили местные власти. В момент удара сотрудников Росэнергоатома не было в гостинице. «Три удара были нанесены по гостинице „Алиса“. В этой гостинице действительно до недавнего времени жили сотрудники „Росэнергоатома“. Благодарим судьбу за то, что именно в этот момент они все находились в командировке», — сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24». Карчаа заявил, что удар по гостинице был нанесен намеренно. Волга подчеркнул, что отель в момент удара был абсолютно пустым. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару. Обстрел велся с противоположной стороны Днепра, написал он в своем telegram-канале. По словам Рогова, сообщений о пострадавших не поступало. Ранее Рогов заявлял, что украинской армии поставили задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до проведения промежуточных выборов в США.