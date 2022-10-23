Mash: при крушении Су-30 в Иркутске погибли оба пилота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
Два истребителя Су-30СМ участвовали в летных испутаниях Фото:
новость из сюжета
В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

В результате крушения самолета Су-30 в Иркутске погибли два человека. По данным telegram-канала Mash, жертвами стали пилоты истребителя. Предположительно, оба летчика задохнулись, сообщает корреспондент радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан.

«Оба пилота Су-30 погибли при крушении самолета в Иркутске. Самолет, упавший на жилой дом в Иркутске, вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом — перестал выходить на связь», — передает telegram-канал Mash.

По данным Мардана, над экспериментальным аэродромом Иркутск-2 проходили летные испытания с участием Су-30СМ. Один истребитель сел, второй продолжал находиться в воздухе. Он 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к первому. Экипаж сидел, свесив голову, — предположительно, оба летчика задохнулись.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В результате крушения самолета Су-30 в Иркутске погибли два человека. По данным telegram-канала Mash, жертвами стали пилоты истребителя. Предположительно, оба летчика задохнулись, сообщает корреспондент радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан. «Оба пилота Су-30 погибли при крушении самолета в Иркутске. Самолет, упавший на жилой дом в Иркутске, вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом — перестал выходить на связь», — передает telegram-канал Mash. По данным Мардана, над экспериментальным аэродромом Иркутск-2 проходили летные испытания с участием Су-30СМ. Один истребитель сел, второй продолжал находиться в воздухе. Он 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к первому. Экипаж сидел, свесив голову, — предположительно, оба летчика задохнулись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...