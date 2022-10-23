Mash: при крушении Су-30 в Иркутске погибли оба пилота

Два истребителя Су-30СМ участвовали в летных испутаниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

В результате крушения самолета Су-30 в Иркутске погибли два человека. По данным telegram-канала Mash, жертвами стали пилоты истребителя. Предположительно, оба летчика задохнулись, сообщает корреспондент радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан.

«Оба пилота Су-30 погибли при крушении самолета в Иркутске. Самолет, упавший на жилой дом в Иркутске, вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом — перестал выходить на связь», — передает telegram-канал Mash.

По данным Мардана, над экспериментальным аэродромом Иркутск-2 проходили летные испытания с участием Су-30СМ. Один истребитель сел, второй продолжал находиться в воздухе. Он 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к первому. Экипаж сидел, свесив голову, — предположительно, оба летчика задохнулись.