Mash: при крушении Су-30 в Иркутске погибли оба пилота

В результате крушения самолета Су-30 в Иркутске погибли два человека. По данным telegram-канала Mash, жертвами стали пилоты истребителя. Предположительно, оба летчика задохнулись, сообщает корреспондент радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан.
«Оба пилота Су-30 погибли при крушении самолета в Иркутске. Самолет, упавший на жилой дом в Иркутске, вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом — перестал выходить на связь», — передает telegram-канал Mash.
По данным Мардана, над экспериментальным аэродромом Иркутск-2 проходили летные испытания с участием Су-30СМ. Один истребитель сел, второй продолжал находиться в воздухе. Он 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к первому. Экипаж сидел, свесив голову, — предположительно, оба летчика задохнулись.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
В результате крушения самолета Су-30 в Иркутске погибли два человека. По данным telegram-канала Mash, жертвами стали пилоты истребителя. Предположительно, оба летчика задохнулись, сообщает корреспондент радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан. «Оба пилота Су-30 погибли при крушении самолета в Иркутске. Самолет, упавший на жилой дом в Иркутске, вылетел из аэропорта в 17:47 по местному времени. Потом — перестал выходить на связь», — передает telegram-канал Mash. По данным Мардана, над экспериментальным аэродромом Иркутск-2 проходили летные испытания с участием Су-30СМ. Один истребитель сел, второй продолжал находиться в воздухе. Он 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к первому. Экипаж сидел, свесив голову, — предположительно, оба летчика задохнулись.